Yankees caen ante Royals y se iguala 1-1 la serie Divisional

Los New York Yankees no pudieron conseguir su segunda victoria en casa y cayeron este lunes 4-2 ante Kansas City Royals, en el segundo duelo de la serie Divisional de la Liga Americana disputado en el Yankee Stadium.

Al igual que ocurrió con las otras tres series (Tigers vs. Guardians, Padres vs. Dodgers y Phillies vs. Mets), la de Yankees vs. Royals se puso 1-1 gracias a un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio ante el abridor cubano de los Mulos, Carlos Rodón.

Los Yankees comenzaron pegando de primero en el marcador gracias a un imparable en el segundo inning de Giancarlo Stanton, que fue mal recibido por el shortstop Bobby Witt Jr. y culminó con Jazz Chisholm Jr. anotando.

Pero la respuesta llegó casi de inmediato para los Royals gracias a su capitán venezolano Salvador Pérez.

Una recta lanzada a todo dar por Rodón fue bateada por Pérez en todo el medio del plato y con dirección a la grada izquierda para igualar el encuentro 1-1 en la parte alta del cuarto, dando inicio a una pesadilla que terminó con cuatro anotaciones.

El rally, que se profundizó ante el descontrol de Rodón, culminó con anotaciones que terminó con la última carrera que llegó a los pies de Maikel García, impulsador de otra rayita antes, tras un batazo de Garrett Hampson para el 4-1.

Los Yankees intentaron reaccionar por todos los medios, en especial con una amenaza en el 7mo inning, donde tanto Gleyber Torres como Juan Soto hicieron fuertes conexiones que llevaron la pelota hasta la pared del Yankee Stadium por la grada izquierda y derecha respectivamente, pero que al final fueron capturadas por los jardineros de Kansas City en la pista de seguridad.

Un tardío jonrón de Chisholm Jr. en la parte baja del noveno aspiraba a una reacción que no ocurrió y ahora los Yankees deberán viajar el próximo miércoles al Kauffman Stadium de Kansas City a buscar el juego que perdieron en casa este lunes.

