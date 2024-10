Andrés Iniesta revela que quiere seguir su carrera en el fútbol como entrenador

Este martes ante los medios el legendario futbolista español, Andrés Iniesta, oficializó su retiro del fútbol como jugador profesional a sus 40 años. Luego de terminar su contrato con el Emirates Club de Emiratos Árabe donde jugó la pasada temporada.

El mediocampista español fue pieza clave en dos grandes equipos en la historia del fútbol. El FC Barcelona del sextete de 2009 y la selección de España campeona del mundo en 2010, siendo además el autor de aquel gol en la final de la Copa del Mundo.

Iniesta se le vio muy emotivo en la rueda de prensa e inició con algunas palabras sobre este punto y final a su carrera de más de 20 años. “La experiencia del césped se acaba, pero no puedo estar lejos del fútbol, que seguirá siendo mi vida”, inició el ahora exfutbolista.

Andrés Iniesta entre lágrimas anunciando su retiro. Crédito: AP

Además Iniesta reveló cuál será su siguiente paso ahora que ya no es futbolista. Pues el español quiere seguir ligado al fútbol y la mejor manera será como entrenador.

“Me estoy formando, necesito aprender, equivocarme, formarme para trabajar con las academias y estoy empezando con el curso de entrenador. Soy bastante cabezón en este sentido y trataré de hacerlo lo mejor posible en este campo. Me hubiera gustado seguir jugando hasta los 90 años, pero no es posible”, enfatizó Andrés.

Incluso Iniesta dejó la puerta abierta y afirmó que quiere volver al FC Barcelona. Obviamente en esta oportunidad en otra faceta, aunque alabó el trabajo actual de Hansi Flick en el equipo, asegura que le gustaría volver algún día.

“No he ido aún ni a la primera clase, así que me falta mucho para poder pensar en esto. De momento deseo que Flick siga muchos años, señal de que las cosas le están yendo bien a nuestro club. Pero sí que me gustaría volver al Barça algún día“, cerró.

Iniesta debutó con el primer equipo del FC Barcelona en 2002 luego de formarse desde los 13 años en La Masía del club. Desde entonces se ganó un lugar en el equipo hasta su marcha en 2018, llevando bajo el brazo cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, nueve ligas de España, seis Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes y un premio individual al Mejor Jugador de Europa.

