5 premios mayores en la historia de la lotería de Estados Unidos que no fueron reclamados

Imagina ser multimillonario sin siquiera saberlo. Ahora, imagina que lo sabes, pero no puedes probarlo. Este es el panorama para muchos ganadores de lotería cuyos boletos premiados nunca se reclaman, dejando enormes sumas de dinero sin dueño.

Uno de los casos más recientes es el premio de Mega Millions de $1,1300 millones de dólares, ganado el 26 de marzo de 2024 en Nueva Jersey, y que podría convertirse en el premio mayor no reclamado más grande de la historia de Estados Unidos.

El boleto ganador de Mega Millions, vendido en ShopRite Liquor, en Neptune Township, contiene los números ganadores: 07, 11, 22, 29, 38 y la Mega Ball: 04. Sin embargo, aún nadie ha reclamado el premio. El reloj avanza, y si no se presenta el ganador, este premio monumental podría ser la mayor suma no reclamada en la historia de las loterías estadounidenses.

Los funcionarios de la Lotería de Nueva Jersey han hecho un llamado a todos los jugadores para que revisen sus boletos. En un comunicado, la organización dijo: “El ganador debe comunicarse con la Lotería de Nueva Jersey lo antes posible para comenzar el proceso de reclamo”. Aunque no es inusual que los ganadores se tomen su tiempo para reclamar, la posibilidad de perder tal fortuna es impactante.

El premio de los $1,130 millones, obtenido en Nueva Jersey, podría convertirse en el mayor no cobrado en la historia de la lotería en EE.UU. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo alguien podría no reclamar un premio tan grande?

Es difícil imaginar que una persona compre un boleto con sus propios números elegidos y no se dé cuenta de que ha ganado una suma tan grande. Sin embargo, casos similares han ocurrido en el pasado. De hecho, muchos premios de lotería han quedado sin reclamar, lo que sugiere que los ganadores pueden perder los boletos o simplemente no revisan si han ganado.

El boleto de Mega Millions de Nueva Jersey no fue una elección rápida, lo que significa que la persona eligió los números manualmente. ¿Cómo podría alguien olvidar haber hecho eso, especialmente cuando está en juego una fortuna? A pesar de los esfuerzos por encontrar al ganador, nadie se ha presentado hasta ahora.

5 grandes premios en la historia de la lotería en EE.UU. que no fueron reclamados

No es la primera vez que ocurre una situación como esta. A lo largo de los años, varios premios millonarios no han sido reclamados en todo EE.UU. Desde Florida hasta Nueva York, el fenómeno de los boletos no reclamados ha dejado cientos de millones de dólares en el aire.

Aquí te presentamos algunos de los casos más emblemáticos:

1) $77 Millones – Georgia (2011)

El premio mayor de Powerball de $77 millones en Georgia sigue siendo el mayor premio de lotería no reclamado en la historia del país. A pesar de la intensa campaña mediática para encontrar al ganador, nadie se presentó para reclamar el boleto ganador. Tras la expiración del plazo de un año, el dinero fue devuelto al pozo de premios para futuros sorteos.

2) $68 Millones – Nueva York (2002)

En 2002, Fritzner Bechette afirmó ser el ganador de un premio mayor de Mega Millions de $68 millones en Nueva York. Lamentablemente, no pudo proporcionar el boleto ganador. Afirmó que el boleto estaba en una “situación no recuperable”, pero los funcionarios de la lotería no podían hacer nada sin la prueba física. Bechette incluso demandó a la lotería, pero su caso fue desestimado. El dinero, como en otros casos, fue devuelto al pozo de premios del estado.

3) $51,7 Millones – Indiana (2002)

En otro sorteo de 2002, se vendieron 2 boletos ganadores de un premio de Powerball de $51.7 millones, uno en Pensilvania y el otro en Indiana. El ganador de Pensilvania reclamó su parte, pero el boleto vendido en Indiana nunca fue presentado. A pesar de los esfuerzos de la lotería, que incluyeron anuncios públicos y eventos locales, el ganador nunca apareció, y el premio caducó.

El dinero no cobrado de estos premios regresó al sistema de premios para ser usados en otros sorteos o en programas educativos y de servicios públicos. (Foto: Shutterstock)

4) $46 Millones – Nueva York (2006)

Un boleto de Mega Millions de $46 millones, vendido en Nueva York en 2006, también pasó sin ser reclamado. Los funcionarios de la lotería pidieron al ganador que se presentara antes de que fuera demasiado tarde, pero el tiempo se agotó y el dinero volvió al sistema de premios.

5) $44 Millones – Florida (2023)

En 2023, un boleto ganador de $44 millones, vendido en una gasolinera en Florida, nunca fue presentado. La gasolinera colocó un gran cartel que decía: “¡Billete ganador vendido aquí!”, y la lotería lanzó una campaña en medios de comunicación para intentar localizar al ganador, sin éxito. El dinero, como es habitual, fue devuelto al fondo de premios del estado.

¿Qué ocurre con los premios de lotería no reclamados?

Cuando un boleto de lotería ganador no es reclamado dentro del período establecido por cada estado (generalmente entre 6 meses y 1 año), el dinero vuelve al fondo de premios. Este fondo puede utilizarse para futuros sorteos o destinarse a programas de educación y servicios públicos. En algunos estados, también se destina a organizaciones benéficas u otros fines sociales.

Es importante que los jugadores revisen siempre sus boletos y guarden copias de los mismos en caso de que sean los afortunados ganadores. Además, la mayoría de los estados permiten que los ganadores reclamen sus premios de manera anónima, lo que proporciona mayor privacidad en casos de premios mayores.

