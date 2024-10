Pasajeros captan la fuerza del huracán Milton desde un crucero en el Golfo de México

El huracán Milton, que avanza rápidamente por el Golfo de México rumbo a Florida, ha comenzado a mostrar sus efectos en las áreas circundantes, incluyendo la ruta del crucero Harmony of the Seas de Royal Caribbean.

Durante la tarde-noche del martes, varios pasajeros a bordo del enorme barco documentaron en videos y fotografías la fuerza de los vientos asociados al huracán Milton, que, aunque no representan el centro más peligroso del huracán, lograron impactar visiblemente la experiencia de los viajeros.

Un reportaje de 7News mostró cómo varios pasajeros se encontraban en la cubierta del barco, tomándose fotos y grabando videos que capturan la fuerza de los vientos que agitaban su cabello y ropa. Aunque el Harmony of the Seas no se encontraba en el ojo del huracán, el sistema de vientos periféricos asociados a la tormenta generó condiciones notables en el barco, lo que permitió a los pasajeros experimentar y registrar el poder de la naturaleza a una distancia segura.

El video, compartido en redes sociales y medios de comunicación, también muestra, a lo lejos, la parte trasera del huracán, que se desplaza hacia el este, en dirección a la península de Florida. Las imágenes muestran un fuerte oleaje, aunque el crucero se encontraba aún a cierta distancia del centro del sistema meteorológico.

Trayectoria del crucero en medio del huracán Milton

El crucero Harmony of the Seas zarpó el sábado desde Galveston, Texas, siguiendo una ruta que ha coincidido con la trayectoria del huracán Milton. A medida que la tormenta avanzaba por el Golfo de México, el barco ha permanecido a una distancia prudente, siguiendo las indicaciones meteorológicas para evitar áreas de peligro extremo.

Sin embargo, a pesar de las precauciones, el aumento en el tamaño y la extensión de los vientos de Milton ha comenzado a afectar una mayor área. Según el informe de la agencia de noticias, los pasajeros del crucero han permanecido seguros, pero las condiciones climáticas han sido impredecibles en las últimas horas debido a la expansión de la tormenta.

El huracán Milton ha ganado fuerza en las últimas 24 horas, creciendo significativamente en tamaño y afectando un área mucho más amplia. Los vientos con fuerza de tormenta tropical, que inicialmente se extendían a unos 130 km/h desde el centro de la tormenta, ahora cubren hasta 225 km/h. Este aumento en su radio de acción ha hecho que los efectos de la tormenta se sientan en regiones más lejanas, como el Golfo de México y las costas cercanas a Florida.

De acuerdo con los expertos meteorológicos, Milton tocará tierra en la zona central de Florida durante la noche del miércoles, con pronósticos que indican que será una de las tormentas más destructivas en años recientes. Los residentes de varias localidades de este estado ya han comenzado a prepararse para la llegada del huracán, que traerá consigo marejadas e inundaciones costeras significativas, así como vientos que cubrirán toda la península.

Marejadas e inundaciones costeras: un peligro inminente

Uno de los mayores riesgos asociados con Milton son las marejadas ciclónicas que, combinadas con la fuerza de los vientos, podrían generar graves inundaciones en las zonas costeras de Florida. Las autoridades han emitido alertas a lo largo de la costa, instando a los residentes a tomar medidas preventivas y evacuar las áreas más vulnerables antes de la llegada de la tormenta.

Los vientos, que ya superan los 200 km/h en algunas áreas, también representan un peligro considerable, especialmente en zonas urbanas donde los escombros del reciente huracán Helene aún no han sido completamente removidos. Estos objetos, que quedaron dispersos por las calles después del paso de Helene, podrían convertirse en proyectiles peligrosos bajo la fuerza de los vientos huracanados de Milton.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por limpiar las calles y preparar las ciudades para el impacto de Milton, aún quedan áreas donde escombros y objetos peligrosos permanecen sin recoger. Esto ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que los vientos de Milton podrían propulsar estos objetos, incrementando el riesgo de daños a propiedades y personas.

Mientras Florida se prepara para enfrentar la tormenta, el mensaje de las autoridades ha sido claro: es vital que los residentes sigan las instrucciones de evacuación y tomen todas las medidas posibles para protegerse del impacto inminente del huracán Milton.

Con la tormenta avanzando hacia la costa, el monitoreo constante será clave para mitigar los efectos de uno de los huracanes más poderosos de la temporada.

