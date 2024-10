San Petersburgo en Florida, cierra plantas de aguas residuales por el huracán Milton

La ciudad de San Petersburgo, uno de los lugares que se verá afectado por el huracán Milton, indicó que cerró las plantas de tratamiento de aguas residuales del noreste y suroeste para proteger a los empleados y equipos de la “posible marejada ciclónica” en cuanto el huracán toque tierra.

Las autoridades de la ciudad les piden a las personas que abstengan de tirar de la cadena de los inodoros, o de arrojar algo al desagüe, porque las reparaciones podrían tardar días, hasta que sea seguro para el personal poder regresar a continuar con sus labores.

El alcalde de San Petersburgo, Ken Welch ya había advertido a principios de esta semana que la ciudad podría tener que cerrar dos de sus tres sistemas de alcantarillado si los fuertes vientos alcanzaban 100 mph y las marejadas ciclónicas de 8 a 12 pies, informó Tampa Bay Times.

Operadores de las plantas no estaban seguros por el huracán Milton

El administrador de obras públicas de San Petersburgo, Claude Tankersley, dijo en una conferencia de prensa este miércoles por la mañana, que los operadores de las plantas del noreste y suroeste no estarían seguros con el aumento de vientos tan grande.

“Intenta no utilizarlo en absoluto”, dijo en la conferencia Tankersley. “Pero reconocemos que hay emergencias y, si lo necesitas, deberías poder hacerlo de forma segura”.

La tercera planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, la planta del noroeste, no enfrenta un posible corte de suministro porque se encuentra a mayor altura y no se verá tan afectada con el huracán Milton en cuanto toque tierra. El agua potable no se ve afectada, destacó FOX 13.

Agua, electricidad y alcantarillado sin servicio por días

El alcalde Welch avisó que los residentes deben estar preparados para que el servicio de agua, alcantarillado y electricidad se corte durante días, ya que depende del daño que pueda causar el huracán Milton. Con respecto a los cortes eléctricos, podrían durar semanas para renovar el servicio.

Otro problema al que se enfrenta San Pete son las grúas de construcción que se encuentran en la parte superior de edificios, pues se necesita personal especializado para planificar su remoción y desmontaje, lo cual podría durar hasta una semana, ya que la mayoría de estas grúas se encuentran fijas en el lugar.

Con los fuertes vientos del huracán Milton, podrían ocasionar accidentes, así que los funcionarios de la ciudad dicen que las personas que vivan cerca de alguno de esos sitios, deben trasladarte a una habitación interior sin ventanas mientras pasa la tormenta porque podría haber posibles averías ocasionadas por las grúas.

