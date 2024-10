Álvaro Morata se abre sobre su depresión: “No sabía si iba a poder volver a ponerme las botas”

Álvaro Morata, actual capitán de la selección española, reveló haber enfrentado serios problemas de salud mental durante su última temporada en Madrid, lo que influyó en su decisión de abandonar tanto el Atlético de Madrid como España para unirse al AC Milán.

En una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’, Morata confesó haber padecido episodios de depresión y ataques de pánico tan severos que en un momento ni siquiera podía abrocharse las botas.

El delantero explicó que estas dificultades no tenían relación con su trabajo o situación personal, sino con una lucha interna constante.

“Cuando tienes momentos duros de verdad, como depresión o ataques de pánico, da igual el trabajo que hagas o la situación que tengas en la vida, que tienes una persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches”, dijo

Además, recordó cómo tres meses antes de la Eurocopa llegó a dudar de su capacidad para volver a jugar al fútbol. “No sabía si iba a poder volver a ponerme las botas”, señaló, agradeciendo el apoyo de su entrenador Diego Simeone, su compañero Koke y el director general del Atlético, Miguel Ángel Gil.

Durante esos meses difíciles, Morata confesó haber sentido vergüenza incluso al estar con sus hijos, ya que solía sufrir episodios de ansiedad cuando estaba en público.

“Tres meses antes de la Eurocopa, la cosa más remota que me pasaba por la cabeza, ponerme la camiseta y ser capitán… estaba pensando en saber si podía volver a jugar un partido. No sé qué me pasaba. Es muy delicado y en ese momento te das cuenta de que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias. Me daba vergüenza estar con mis hijos. Siempre que salía con ellos tenía algún episodio. La gente les preguntaba sobre fútbol o algo que había pasado en los partidos anteriores”, completó sobre sus últimos meses en el Atlético de Madrid.

En cuanto a su salida del Atlético de Madrid hacia el AC Milán, Morata explicó que, aunque en un principio deseaba quedarse en el equipo madrileño, una serie de críticas y malentendidos en los medios le hicieron replantearse su futuro. El delantero comentó que en Italia la gente muestra más respeto, y eso fue determinante para su decisión de mudarse al país transalpino.

