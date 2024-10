Exreclusos de Nuevo Mexico se registran para votar en elecciones de noviembre

Las nuevas disposiciones electorales en Nuevo Mexico permiten que reclusos con delitos graves se puedan registrar para emitir su voto en las elecciones del 5 de noviembre, y hasta el momento van 730 personas que fueron apuntadas.

Nuevo Mexico modificó la ley estatal en 2023, para permitir que las personas con condenas por delitos graves voten, si no están encarceladas, incluso si están en libertad condicional o en libertad bajo palabra.

La jueza de distrito Kathleen McGarry Ellenwood ordenó que se tomen medidas para garantizar que los exreclusos que eran elegibles para votar según una ley del año pasado y puedan hacerlo.

“Todos los demandados han acordado el siguiente alivio y habiéndose demostrado una buena causa, el Tribunal por la presente, aprueba y emite la siguiente orden para resolver la demanda”, redacta la orden de Ellenwood, destacó Santa Fe New Mexican.

Algunos reos les fue rechazado resgistrarse

Una demanda presentada recientemente en Santa Fe por un grupo que aboga por personas que están encarceladas o estuvieron encarceladas afirma que algunos solicitantes del condado de Bernalillo buscaban recuperar sus derechos de voto, pero recibieron cartas de rechazo de los secretarios del condado, basándose en información inexacta o desactualizada de la oficina del secretario de estado y el Departamento de Correcciones de Nuevo México, informó el Albuquerque Journal.

La orden de la jueza Ellenwood requiere que la Secretaria de Estado, Maggie Toulouse Oliver, proporcione formularios de registro de votantes actualizados.

Oliver también debe trabajar con los 33 secretarios del condado del estado para determinar si las personas que intentaron registrarse para votar desde julio de 2023, pero fueron rechazadas, deben agregarse a las listas de votantes del estado, dijo Santa Fe New Mexican.

No sean marcados como no elegibles para votar

McGarry Ellenwood también ordenó al Departamento Correccional preparar una lista electrónica de todas las personas en un centro penitenciario de Nuevo Mexico, “al menos una vez al mes, para garantizar que los delincuentes que ya no están encarcelados no sean marcados como no elegibles para votar”.

“Usando la lista del 1 de octubre de 2024, el NMSOS actualizará los datos en [su sistema] para borrar los registros de delitos graves, incluidas las designaciones de ‘no elegible’ para aquellas personas que actualmente no están encarceladas”, según afirma la orden.

