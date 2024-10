Harris: “Trump está cada vez más inestable y desequilibrado”

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, arremetió este lunes contra su rival en las elecciones, Donald Trump, asegurando que está “cada vez más inestable y desequilibrado”.

“Donald Trump está cada vez más inestable, desequilibrado, y busca un poder sin límites. Eso es lo que quiere. Quiere usar a las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos estadounidenses”, afirmó Harris durante un mitin en el condado de Erie, un territorio clave en el estado decisivo de Pensilvania, según recogió la agencia EFE.

La vicepresidenta hacía alusión a las declaraciones de Trump el domingo en las que sugirió que ordenaría a las Fuerzas Armadas intervenir para enfrentar a un supuesto “enemigo interno”, haciendo referencia a los demócratas.

“El enemigo interno, en mi opinión, es más peligroso que China, Rusia y otros países”, añadió Trump en una entrevista, haciendo referencia a lo que llamó “lunáticos de la izquierda radical”.

Harris usó las declaraciones del republicano para asegurar que Trump considera enemigos a los estadounidenses que no coinciden con su visión y advirtió que atacaría especialmente a periodistas cuyas historias no le favorecen, a funcionarios electorales que se nieguen a manipular los resultados a su favor, así como a jueces que no se plieguen a sus deseos.

“Esta es una de las razones por las que creo firmemente que un segundo mandato de Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos y especialmente peligroso”, añadió Harris.

Mientras la candidata presidencial demócrata criticaba a Trump, sus seguidores comenzaron a corear “¡Enciérralo!”, según recogió EFE. El cántico es similar al “¡Enciérrala!” que Trump utilizó constantemente contra su rival en 2016, Hillary Clinton.

No obstante, Harris no avaló el coro del público y pidió que cesara los cánticos y diciendo: “Los tribunales se encargarán de eso. Vamos a centrarnos en noviembre. ¿De acuerdo?”, a lo que los asistentes respondieron con aplausos.

