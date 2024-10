Hispanos en NY: más votantes y poder político… y muchas variables socioeconómicas negativas que superar

Los hispanos siguen creciendo en Nueva York, no solo en población y naturalmente en número de votantes, sino también en poder político y posiciones de liderazgo. Colateralmente, algunos indicadores oficiales exhiben, que se registra a lo menos, un “estancamiento” en factores que describen la calidad de vida de estas comunidades de la clase trabajadora.

Una hoja informativa publicada por la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, a propósito del Mes de la Herencia Hispana, precisa con base a revisión de datos estadísticos recientes, que los latinoamericanos de la Gran Manzana, a pesar de su crecimiento demográfico sostenido, siguen quedando muy rezagados, cuando se pone la lupa en algunas variables económicas, educativas y de salud.

Se puntualiza que la población latina, alcanza en este momento, 2,423,203 personas, significando el 29% de los habitantes de los cinco condados.

Como es de esperar, al ritmo del crecimiento poblacional, esta comunidad también tendrá una participación mayor en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, si se compara con hace cuatro años.

Al igual que miles de nuevos ciudadanos neoyorquinos, en este momento crucial en la historia política del país, la visión de la docente colombiana, Adelfa Gutiérrez, quien votará por primera vez, es de mucha confusión, sobre cuál es la mejor opción para las comunidades de la clase trabajadora.

“Yo no estoy en ninguno de los extremos. Como estadounidense, pero principalmente por mi identidad hispana, siento que siempre somos el centro de una pelea política, que nos trata como un número, pero que en el fondo no entienden nuestra diversidad. Ya hay más jóvenes hispanos profesionales. No nos pueden tratar como una masa ignorante, que solo persigue a quien le dé más beneficios y cupones”, consideró.

Lo que sí está claramente definido, en esta carrera electoral, es que “un millón de latinos de todo el Estado de Nueva York emitirán su voto en los venideros comicios, lo que se traduce en un aumento del 12.4% con respecto a 2020 y del 13.1% con respecto a 2016“, como proyecta el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados Latinos (NALEO).

Las comunidades latinoamericanas en Nueva York registran muchas disparidades en comparación con el resto de la población, de acuerdo con un reporte del contralor municipal. (Foto: Fernando Martínez) Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

Avance en el poder

Si se revisa el aspecto del poder político en Nueva York, este 2024 también muestra como en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, los concejales latinos, mayoritariamente dominicanos y puertorriqueños, representan actualmente una quinta parte, de los 51 miembros de ese cuerpo municipal, con la novedad, que con el ascenso de la legisladora dominicana – puertorriqueña, Amanda Farías, por primera vez en la historia, una hispana ocupa la vicepresidencia de esa cámara.

Asimismo, nunca antes en la Administración Municipal, tantos hispanos habían liderado de manera simultánea, agencias municipales como el Departamento de Transporte (DOT), la Oficina de Preservación y Desarrollo de Viviendas, la Oficina de Asuntos Migratorios del Alcalde (MOIA). Y hasta hace poco, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

En todo el estamento del gobierno del Estado de Nueva York, 78 profesionales hispanos ocupan altas posiciones de liderazgo, como precisó esta semana la gobernadora Kathy Hochul.

Deudas pendientes

La verdad es que aunque en los números esta comunidad diversa y multiétnica, sigue creciendo en el mapa demográfico de la Gran Manzana, también hay que preguntarse de qué forma. Hay algunas respuestas: Lo que exalta la contraloría municipal, en una “radiografía” publicada en el pasado mes septiembre, es muy claro.

El reporte de la Oficina del Contralor, Brad Lander, describe en detalle cómo este grupo, tiene menores ingresos salariales que la población promedio: mientras que la tasa ponderada de ingresos medios de hogares alcanza los $76,670, en las familias hispanas es de $53,670.

Apenas 18% de los hispanos que viven en la Gran Manzana, son propietarios de sus viviendas, lo que significa que el 82% vive en unidades rentadas.

En otro factor contabilizado, como la participación de la fuerza laboral en el gobierno municipal, indica que de los 300,000 empleados de la agencias de la Ciudad, el 22% son hispanos.

Con base a las graduaciones de estudiantes de secundaria de 2023, los estudiantes hispanos también se quedaron ligeramente atrás en el promedio de culminación de este nivel de educación: 83.7% es la tasa general de graduación de las escuelas públicas, mientras que los jóvenes de origen latino fue de 80%.

El otro elemento que subraya el informe, es que esta comunidad vive menos tiempo que el promedio de todos los demás grupos: La expectativa de vida de los neoyorquinos es de 75 años, mientras que de los hispanos es de 72.

“La población latina de la ciudad de Nueva York está ‘sobrerrepresentada’ en muchas estadísticas de morbilidad y mortalidad. Estos datos resaltan la necesidad de intervenciones de salud específicas para mejorar el acceso a la salud a esta comunidad”, recomienda el análisis.

Derivado de la Oficina de Datos vitales de la Ciudad, los latinos tienen tasas muy altas de diabetes, enfermedades cardiovasculares y asma.

Todos estos datos reunidos por la contraloría municipal, se derivaron del cruce de información derivada de la más reciente Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) y números oficiales de la Ciudad de Nueva York.

“Estos resultados, subrayan la necesidad apremiante de iniciativas que promuevan la equidad racial y la justicia racial para la comunidad latina en Nueva York. Al abordar las disparidades, podemos trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todos tengan igualdad de oportunidades para el éxito”, concluyó en un comunicado la oficina del contralor.

El puertorriqueño Luis Laureano (a la izquierda) y el dominicano Juan Rojas, aunque en la misma cuadra de la amistad, tienen pensamientos muy distantes, sobre el futuro político del país (Foto: Fernando Martínez)

Latinos de NY y el voto

Los hispanos en muchos estados del país son un “elemento clave” de las campañas demócratas y republicanas, pero no es el caso de Nueva York, pues se trata de un histórico bastión “azul”, en donde se da por descontado el triunfo de Kamala Harris. Aunque a la fecha, no hay una encuesta confiable, que dibuje claramente cuál es la intención del voto latino.

En las calles de Morrisania en El Bronx, el dominicano de 78 años, Juan Rojas, estima que los electores hispanos deben prestar atención a las señales que ponen en riesgo a la democracia y a su dignidad.

“Vemos como el candidato republicano, Donald Trump no tiene ningún freno, en llamar a todos los latinos criminales. No es un político. No tiene ninguna delicadeza en referirse a nosotros como lo peor. Por eso mi voto, sin dudas, será para Kamala Harris. Si gana este señor, vendrán guerras contra nosotros. Se ha atrevido a decir que va a sacar a todos los hispanos”, comentó.

En la misma calle, pero en aceras de pensamiento, totalmente distantes, Luis Laureano, un puertorriqueño residente de El Bronx, cree que los electores hispanos tendrán “que pensar mucho” qué ha pasado en los últimos años con el tema de la inflación y el aumento de la criminalidad. En su opinión, su comunidad vive un estancamiento, porque simplemente “todo está más caro y más inseguro”.

Luis cree que “asegurar” más la frontera es el inicio de la recuperación del país. Además, esgrime que en la actual campaña política, los demócratas están “prometiendo cosas”, para buscar el voto latino, que nunca hicieron en los últimos años.

“Si tú no eres capaz, como presidente, de controlar las fronteras, debes saber que eso va a afectar a todos, incluyendo principalmente a los millones de migrantes indocumentados, que por años han estado aquí trabajando honestamente. Por la clase de migrantes que permitieron que entrara en los últimos meses, los están juzgando a todos. Y eso no es justo”, acotó.

Luis y René Basallet: “Tenemos muchos errores que superar, pero lo podemos lograr en democracia, no en medio de una ola de odio”. (Foto: Fernando Martínez)

Por su parte, los boricuas Luis y René Basallet, se incluyen en el grupo de neoyorquinos, que abiertamente han salido a las calles de forma activa a hacer campaña por la aspirante demócrata.

“Yo no puedo entender cómo un hispano, puede plantearse votar por quien considera que todos nosotros somos unos criminales, o en el mejor de las casos, gente se segunda categoría. Por supuesto, tenemos muchas críticas a quien gobierna. Hay muchos errores que superar, pero lo podemos lograr en democracia, no con esa ola de odio y racismo que impone este señor”, remató René.

Población, ingresos y voto:

1.246.753 mujeres de origen hispano en NYC, lo que significa el 28.8% del total de la población femenina.

1,176,450 hombres hispanos residen en la Gran Manzana, que se traduce en 29.3% del total de la población masculina.

$0,68 por cada dólar que ganan los hombres blancos, obtienen las mujeres latinas que trabajan en la administración municipal, lo cual pone de manifiesto las disparidades salariales que siguen existiendo en el mercado laboral, concluye el reporte de la contraloría de NYC.

15% de los ciudadanos en edad de votar en el estado de Nueva York, son latinos de acuerdo con Naleo.

27% de los hispanos registrados en Nueva York para votar, no están afiliados a ningún partido político para participar en el proceso electoral de noviembre.