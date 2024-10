Nigeria rechaza jugar con Libia tras pasar 16 horas en el aeropuerto sin comida ni bebida

La selección de Nigeria, que debía enfrentarse a Libia este martes en partido de la fase de clasificación para la Copa de África 2025, ha decidido no jugar el encuentro por considerar de que ha sido víctima de un “trato inhumano” desde su llegada a dicho países norteafricano.

Así lo indicó la Federación de Fútbol de Nigeria (NFF). Los jugadores volverán a Nigeria a lo largo de este lun

Los Super Eagles (los jugadores de la selección nigeriana) fueron retenido “en un aeropuerto abandonado” en Libia durante más de 15 horas, según denuncia la NFF.

La embajada de Nigeria no pudo hacer nada para intervenir, porque necesitaba la autorización del Gobierno de Libia. La NFF presentó una protesta ante la Confederación Africana de Fútbol.

🇳🇬La selección de Nigeria ha estado más de 12 horas encerrada en el aeropuerto de Libia sin comida ni bebida.



🇱🇾 Su vuelo fue desviado a otro aeropuerto sin motivo.



✈️Los nigerianos se han negado a jugar el partido y ya están volando de vuelta a su país. pic.twitter.com/7I3g9A25TM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024

William Troost-Ekong, capitán de Nigeria, manifestó que no jugarán contra Libia ni harán el trayecto de 3 horas en autobús entre Al-Abraq y Benina, donde estaba previsto que se jugara el partido, por razones de seguridad. “Además no podemos ni imaginar ni el hotel ni la comida que nos van a ofrecer si continuamos”, afirmó en redes sociales Troost-Ekong, defensa del Al-Kholood de Arabia Saudí.

Victor Ikpeba, ex internacional por Nigeria y que acompañó a la selección nigeriana, respalda la decisión de los jugadores y pide sanciones severas contra Libia. “Si la CAF hace su trabajo, Libia debería ser expulsada del fútbol internacional. Es un país de alto riesgo y nos preguntamos quién ha aprobado que juegue sus encuentros en su propio territorio. Jugué con las Super Águilas 10 años y nunca vi lo que he visto estas últimas horas. Los jugadores aquí no están seguros. Nos encerraron en un aeropuerto abandonado como a rehenes”, afirmó Ikpeba.

Nigeria es líder del grupo D de la fase de clasificación para la Copa de África, con 7 puntos en 3 encuentros, y ganó de local a Libia por 1-0 el viernes. Libia es colista con un solo punto.

