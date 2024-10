Adamari López, Gaby Espino, Rodner Figueroa y Poncho de Anda juntos en un crucero

Un nuevo crucero surcará el Caribe a partir de ahora y algunas de las celebridades más populares de la televisión hispana de Estados Unidos no quisieron perderse el viaje inaugural.

Gaby Espino, Adamari López, Rodner Figueroa y Poncho de Anda se embarcaron tres días en el Sun Princess, que salió de Fort Lauderdale el viernes con rumbo a Bahamas, en un primer viaje para agentes de viajes, invitados especiales y medios que pudieron probar las comodidades de este nuevo barco que destaca por su oferta gastronómica.

Este “Love Boat”, como lo define la empresa, se terminó de construir el pasado invierno en Italia. En primavera y verano realizó sus primeros cruceros por el Mediterráneo, y la semana pasada cruzó el Atlántico para iniciar la temporada de invierno en Caribe, con viajes de 7 días que partirán desde Fort Lauderdale cada lunes, como explica Poncho de Anda en este video:

El Sun Princess, un enorme navío de 21 pisos y 177 mil toneladas, tiene 2,157 camarotes con una capacidad de 4,300 clientes, atendidos por una tripulación de 1,600 pasajeros.

Propulsado por gas natural líquido, el barco cuenta con plantas desalinizadoras que potabilizan agua de mar para todos los usos requeridos a bordo, desde las duchas hasta el consumo humano, pasando por las cocinas.

El Sun Princess tiene una longitud de 1,133 pies (345 metros) y una altura de 200 pies (61 metros). Crédito: Sun Princess | Cortesía

Y precisamente son las cocinas el corazón del crucero. Con 30 opciones gastronómicas, entre restaurantes y puestos de comida y bebida, el Sun Princess ofrece una experiencia de alta calidad culinaria que no se suele encontrar en cruceros de este tamaño.

El grupo de celebridades latinas disfrutó de restaurantes como el Love by Britto, un espacio situado en la popa del barco con una enorme cristalera que hace sentir los comensales que está en una burbuja de cristal sobre el océano. Allí Adamari y su madre, Poncho y su esposa Lina, Rodner y su marido Ernesto Mathies, y Gaby Espino con una pareja de amigos cenaron la noche del domingo para despedir el viaje.

Todos los platos en el restaurante Love by Britto incluyen un elemento con forma de corazón. Crédito: Princess Cruises | Cortesía

Antes ese mismo día almorzaron sushi en Makoto Ocean, restaurante en la zona central del barco del chef Makoto Okuwa, quien tiene establecimientos en Miami, Washington DC, Santo Domingo y, próximamente en Madrid.

El grupo también cenó los días anteriores en The Catch by Rudi, restaurante especializado en pescados del chef Rudi Sodamin, Jefe Artes Culinarias de Princess Cruises. Y en Butcher’s Block by Dario, restaurante italiano especializado en carnes. Además, almorzaron el sábado en un Teppanyaki en el que los cocineros prepararon comida a la plancha al estilo japonés frente a los invitados.

Pero no todo fue comer, el grupo también asistió al show musical “Viva la Música” de temática latina, al espectáculo de magia “Spellbound”, que replica la experiencia del exclusivo Magic Castle de Los Ángeles, y a otro show tipo Cirque du Soleil inspirado en el arte del brasileño Romero Britto.

Además, hicieron un tour del barco que incluyó las suites más lujosas del Sun Princess (cuenta con 80 suites de diferentes categorías), como mostró aquí Rodner Figueroa:

Poncho de Anda también aprovechó la parte superior del barco para mantener su rutina de correr a diario:

A primera hora del lunes el crucero atracó en Port Everglades, Fort Lauderdale, donde se bajaron todos los invitados. Más tarde el mismo lunes se volvió a llenar, ya con clientes habituales, para comenzar el primer crucero completo de 7 días que visitará Puerto Rico, Virgin Islands y Cozumel (México), entre otros.