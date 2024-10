Fiscal de Venezuela dice que Lula fue cooptado por la CIA y tensa aún más las relaciones con Brasil

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de haber sido cooptado por la CIA, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países y generó una rápida respuesta del propio gobierno socialista.

Saab hizo estas declaraciones en una entrevista difundida el domingo, en la que también apuntó contra el mandatario chileno Gabriel Boric.

“¿Quién es el vocero que ponen a decir las cosas más bárbaras contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? El señor Gabriel Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. Para mí, Lula fue cooptado en prisión. Él no es el mismo que fue el fundador del Partido de los Trabajadores; no es el mismo que fundó a los movimientos obreros de Brasil, el que se lanzó varias veces a presidente y no triunfó”, dijo.

Nicolás Maduro dice que ganó las presidenciales, pero no ha mostrado las pruebas. Foto: Ariana Cubillos / AP

El fiscal agregó: “Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado, como que no hizo nada, gana la presidencia. Pero usted ganó, señor Lula, porque un Tribunal Electoral determinó su victoria a través de una Sala Electoral. Esta llamada izquierda cooptada por la CIA y por Estados Unidos en América Latina tiene dos voceros que son Lula y Boric”.

Ante estos señalamientos, el régimen de Nicolás Maduro se distanció de las opiniones de Tarek William Saab y afirmó que sus declaraciones corresponden a un “carácter personalísimo” y no reflejan la posición oficial del régimen venezolano.

El Ministerio de Exteriores de Venezuela publicó un comunicado en el que expresó su “respeto absoluto” hacia Lula y su compromiso con “la construcción de vínculos de hermandad y solidaridad” con Brasil.

Tarek William Saab se retractó

En un escueto comunicado, y ante el malestar generado dentro del chavismo, el fiscal de Venezuela se retractó y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“En vista de la campaña orquestada por medios extranjeros, quienes sacando de contexto y manipulando a su conveniencia para tergiversar una opinión que expresé sobre el presidente de Brasil, debo aclarar lo siguiente: las mismas , al ser dichas a título personal, en nada pueden ser atribuidas a la posición oficial del Ejecutivo nacional, quien tiene sus canales regulares y vocerías oficiales para tratar los temas a que haya lugar”.

Lula, un aliado histórico del chavismo, todavía no reconoce la supuesta reelección de Nicolás Maduro porque hasta la fecha, casi tres meses después de las presidenciales, no ha publicado las pruebas de que ganó esas elecciones. Por eso, ha instado a la publicación de los resultados desagregados.

El líder brasileño también ha propuesto una mediación conjunta de Brasil, Colombia y México para facilitar un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que continúa denunciando “fraude” en el proceso electoral y afirma, con sus pruebas, que Edmundo González ganó el 28 de julio.

