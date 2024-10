Canelo Álvarez quedó fuera del top 5 del ranking de The Ring

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tuvo un 2024 en el que cosechó dos victorias en dos enfrentamientos. El primero en mayo ante Jaime Munguía y el segundo en septiembre ante Edgar Berlanga.

Sin embargo, parece que estas victorias del tapatío no fueron suficientes para mantenerse entre los mejores libra por libra de la actualidad. Al menos no para la revista especializada The Ring, que recientemente lanzó la actualización con su ranking de mejores pugilistas.

En esta actualización del ranking con los mejores boxeadores libra por libra ya no aparece Canelo entre los mejores. Pues el actual campeón mundial del peso supermediano cayó dos lugares y quedó fuera del top 5 de mejores boxeadores.

Saúl “Canelo” Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Y es que los rivales de poco renombre que enfrentó Canelo, los cuales ni siquiera pudo noquear, aunado al depojo de su cinturón de campeón por parte de la Federación Internacional de Boxeo hicieron que The Ring lo bajara del cuarto al sexto lugar del ranking. Perdiendo así el estatus de estar entre los cinco mejores pugilistas, según la prestigiosa y longeva revista.

¿Quiénes desplazaron a Canelo en el ranking?

Dmitry Bivol parece ser el némesis de Canelo Álvarez. No solo es uno de los únicos dos boxeadores que ha podido vencerlo en el ring, sino que ahora también lo saca del top 5 del ranking de The Ring pues a pesar de su derrota ante Artur Beterbiev el ruso pasó del sexto lugar al quinto.

Precisamente Beterbiev fue el otro boxeador que ascendió en el ranking del quinto al cuarto lugar. Estos dos ascensos de los rusos y el estancamiento de Canelo, lo hicieron bajar a la sexta casilla y salir del top 5 de los mejores libra por libra de la revista.

Top 10 mejores libra por libra, según The Ring

Oleksandr Usyk (Ucrania | 22-0-0) Naoya Inoue (Japón | 28-0-0) Terence Crawford (Estados Unidos | 41-0-0) Artur Beterbiev (Rusia | 21-0-0) Dmitry Bivol (Rusia | 23-1-0) Saúl “Canelo” Álvarez (México | 62-2-2) Jesse Rodríguez (Estados Unidos | 20-0-0) Gervonta Davis (Estados Unidos | 30-0-0) Junto Nakatani (Japón | 29-0-0) Devin Haney (Estados Unidos | 31-0-0)

