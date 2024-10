Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 17 al 23 de octubre

Rubén Blades en el Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center da la bienvenida una vez más a Rubén Blades. La leyenda de la salsa panameña deleitará al público con su dominio multilingüe de la fraseología, la interpretación de canciones, las tradiciones latinoamericanas y su tremendo rango expresivo. Para esta presentación en el Rose Theater (Broadway at 60th Street), el galardonado cantante, compositor y activista estará acompañado por dos conjuntos con los que ha ganado múltiples premios Grammy: el grupo vocal brasileño Boca Livre y el conjunto costarricense Editus Ensemble. Este evento es una coproducción con el Lincoln Center for the Performing Arts. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, a las 7:30 pm. Boletos: https://www.lincolncenter.org.

“Divas de España” en el Teatro Thalia

El Teatro Thalia presenta a Inma Heredia en “Divas de España”, una divertida revista musical sobre lo que cuesta ser una diva. Dedicado al director Adolfo Vázquez, con música, canto y baile, celebrando a las legendarias divas españolas: Rocío Jurado, Sara Montiel, Charo y Lola Flores. Seis únicas presentaciones, del 18 al 27 de octubre, viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. El Thalia Spanish Theatre está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens. Para boletos, visite: www.thaliatheatre.org o llame al (718) 729-3880.

Alex Zurdo en el Ritz Theatre

El destacado cantante y compositor de música cristiana urbana, Alex Zurdo, llega a Nueva Jersey este viernes 18 de octubre para ofrecer un concierto en el Ritz Theatre (1148 East Jersey Avenue, Elizabeth), como parte de su gira internacional “Conxsión”. Zurdo, quien ha sido una figura clave en la música cristiana contemporánea, ha impactado a miles de personas con su estilo único, que mezcla rap, reguetón y otros ritmos urbanos, siempre acompañado de letras que promueven valores de fe, esperanza y amor. A las 7:00 pm. Entradas disponibles en boletaje.com o llamando al teléfono (888) 3902048.

Siudy Garrido en el Queens Theatre

Tras un viaje de seis años alrededor del mundo, la Compañía Flamenca Siudy Garrido está lista para encantar al público una última vez con su aclamada producción “Flamenco Íntimo”. La ganadora del Premio de Danza, Siudy Garrido, nominada al Latin Grammy y también al Drama Desk, es una creadora, coreógrafa y artista reconocida como una representante vital del flamenco en América Latina. La producción presenta composiciones originales del guitarrista galardonado José Luis de la Paz y del visionario Juan Parrilla, un artista flamenco gitano de cinco generaciones. Los sonidos vibrantes se enriquecen aún más con los talentos del percusionista Adolfo Herrera y del emotivo cantante flamenco José Díaz “Cachito”. Sábado, 19 de octubre a las 2:00 PM y 8:00 pm; domingo, 20 de octubre a las 3:00 pm. En el Queens Theatre, Flushing Meadows Corona Park (14 United Nations Ave S, Corona) Boletos: https://queenstheatre.org/.

“Historias” musicales en el Flushing Town Hall

La serie de conciertos del Flushing Town Hall, “Global Mashup: Historias”, reunirá este sábado 19 de octubre a dos bandas latinas radicadas en Nueva York, de diferentes géneros y orígenes culturales, para explorar las raíces de su música y las influencias neoyorquinas que moldean su trabajo. El evento contará con presentaciones individuales de cada banda, seguidas de una sesión colaborativa de improvisación, ofreciendo un rico intercambio musical. Además habrá clases de baile y una discusión moderada por el poeta y DJ Eliel Lucero, en español e inglés. Los miembros de la audiencia también participarán compartiendo sus propias “Historias” sobre cómo la música latina ha influido en sus vidas en Nueva York. En el 137-35 Northern Boulevard, Flushing. Clase de baile a las 7:00 pm, concierto a las 8:00 pm. Boletos: https://www.flushingtownhall.org.

“Canto de Todes” en el Park Avenue Armory

El Park Avenue Armory cerrará su serie de programación pública 2024 “Making Space at the Armory”, con Canto de Todes / Song for All, una composición e instalación de 12 horas de la cantante y artista Dorian Wood, este sábado 19 de octubre de 11 am 11 pm. Inspirada en una canción escrita por la fallecida cantante y compositora chilena Violeta Parra, la obra combina un canon de música folk, pop y experimental de América Central y Latina que desafía los géneros. Reconstruida y reimaginada en armonía con las salas del período histórico de la Armería, la obra destaca las cuestiones actuales de la migración y enfatiza la urgencia de la música folclórica como vehículo para el cambio social. En el Thompson Arts Center at Park Avenue Armory (643 Park Avenue East 67th Street). Boletos: www.armoryonpark.org.

“Calabazas y Cerámica” en el Arlo Midtown

Los aspirantes a artesanos pueden dirigirse al Arlo Midtown (351 W 38th St), el próximo martes 22 de octubre de 6 a 8 pm, para una clase de alfarería otoñal que enseñará a crear sus propias calabazas. El taller de dos horas incluye conceptos básicos de alfarería e instrucciones para crear cuencos a mano, espirales y cómo transformar la arcilla en una calabaza decorativa para llevar a casa. Los participantes se irán con hasta dos piezas de cerámica hechas a mano, incluida su calabaza, y su propio “Kit de Alfarería para Principiantes”. También habrá trivia de alfarería para que los participantes pongan a prueba sus conocimientos y aprendan datos curiosos. Boletos en: https://www.potterywithapurpose.com

“Nuestros Sonidos” en el Carnegie Hall

El Carnegie Hall está realizando el festival “Nuestros Sonidos”, que se extenderá durante toda la temporada y que realza la cultura latina en Estados Unidos. Y como parte de las presentaciones, la soprano Lisette Oropesa ?una de las artistas de coloratura lírica más solicitadas en la actualidad? se unirá al pianista Ken Noda para una noche de canciones que incluye obras de compositores cubanos como Joaquín Nin, Ernesto Lecuona, Eduardo Sánchez de Fuentes, Jorge Anckermann y Gonzalo Roig. El próximo miércoles 23 de octubre en el Zankel Hall. A las 7:30 pm. Información: https://www.carnegiehall.org.

Elévate 900 pies sobre la ciudad en el Skylift

Ya abrió la nueva atracción para disfrutar de Nueva York desde las alturas, el Skylift at Top of the Rock. Se eleva a casi 900 pies sobre el nivel de la calle y está situada en el Top of the Rock Observation Deck, en el piso 70. Los visitantes subirán a la plataforma giratoria al aire libre y ascenderán tres pisos adicionales por encima del piso más alto de 30 Rock, una vez elevado, la plataforma seguirá girando para una experiencia de 360 grados y una oportunidad fotográfica panorámica, creando una emocionante sensación de flotar entre rascacielos. Las entradas para Skylift en Top of the Rock Observation Deck comenzarán a $35 por persona como un complemento opcional a la entrada general de Top of the Rock y los pases Express. Skylift está incluido en todos los pases VIP y VIP Rock. Las entradas se pueden comprar en: https://www.rockefellercenter.com/skylift.

Virgil’s Real BBQ celebra sus 30 años de sabor

Virgil’s Real BBQ, uno de los restaurantes pioneros de la comida barbecue en Nueva York, está celebrando su 30º aniversario en sus dos restaurantes de Manhattan. Y para conmemorar este increíble hito, está presentando un nuevo menú que proviene de algunas de las mejores regiones de barbacoa de EE. UU. Algunos de los nuevos platillos son el Compart Duroc Pork y Veggie’Q Tacos, junto con los favoritos del público que incluyen las famosas alitas gigantes ahumadas y el tocino confitado. Además Virgil’s está lanzando una programación semanal que promete atraer y entretener. Desde Margarita Mondays hasta Tunes on Tuesdays con música en vivo y Fire it Up Fridays que ofrece especiales picantes, hay algo para todas las edades. Para más información y reservar, visite: https://www.virgilsbbq.com/

Pecking House llega a Chinatown

El chef Eric Huang ha ampliado su restaurante de pollo frito con chile de Sichuan que comenzó en Brooklyn, Pecking House, hasta Chinatown. La nueva ubicación ofrece precios más bajos, como un cuarto de pollo frito con guarnición por $15 (anteriormente $18 por un pollo de dos piezas con guarnición) y medio pollo frito con guarnición por $23 (anteriormente $27 por un pollo de tres piezas con guarnición). El menú actualizado ofrece además una mayor variedad con un atractivo más amplio, que incluye nuevos elementos como Blackened Chicken Sando, dos opciones de ensalada y un pudín de arroz con coco como postre. La nueva ubicación es 83 Henry St Shop 1, Nueva York, NY 10002. Para obtener más información, visite: https://www.peckinghouse.com

