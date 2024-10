Cleveland Guardians se llevaron milagroso triunfo ante New York Yankees

Los Cleveland Guardians consiguieron una espectacular victoria 7-5 ante los New York Yankees en el Progressive Field.

Este significa el primer triunfo de los Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que aún dominan los Yankees 2-1.

Los Yankees comenzaron con el pie derecho en la segunda entrada. Anthony Volpe recibió bases por bolas, después Alex Verdugo pegó doble por el jardín derecho. Jose Trevino conectó un sencillo para que el campocorto de los Yankees anotara el 1-0.

Sin embargo, en la tercera baja, Kyle Manzardo bateó un cuadrangular de dos carreras, trayendo a Steven Kwan a la registradora y con lo que los Guardians le daban la vuelta al encuentro.

En la sexta entrada, Lane Thomas recibió bases por bolas y después pasó a segunda con un rodado de Daniel Schneemann. El juego se interrumpió por unos momentos tras la lesión del lanzador Ian Hamilton, que recién había ingresado, y su lugar fue ocupado por Tim Mayza. Thomas lo recibió con un robo de base a tercera. Andrés Giménez pegó un sencillo por el jardín central para mandar a Lane a la registradora para el 1-3 de Guardians.

La locura para los fanáticos de lado y lado, bien para unos y mal para otros, llegó en el octavo inning. Después de dos outs, Juan Soto recibió base por bolas para el siempre peligroso Aaron Judge. El Capitán de New York Yankees, enfrentándose al mejor cerrador de toda la temporada regular, Emmanuel Clase, y sacudió un potente jonrón a 109.9 MPH en dirección al jardín central que aterrizó a 356 pies para igualar las acciones a tres carreras.

Por si fuera poco y como una película americana, de esas donde el héroe salva a New York, Giancarlo Stanton terminó de sepultarlos. El bateador designado del equipo, en cuenta de 1-2, concretó el Back To Back con otro vuelacerca que apagó a Cleveland. Según las mediciones de Statcast, la esférica viajó a 106.1 MPH y cayó a 390 pies. New York Yankees había volteando la pizarra en el Pogressive Field.

Para la novena, José Ramírez cometió un error y Anthony Volpe llegó a tercera. Alex Verdugo a segunda. Con un out hubo cambio de lanzador. Andrew Walters reemplazó a Eli Morgan. Gleyber Torres mandó un elevado de sacrificio para que Volpe anotara la quinta de los Ynakees.

En el cierre de la novena, Anthony Rizzo cometió un error en su fildeo para que José Ramírez llegara a primera. Josh Naylor bateó rodado, pero todo quedó en doble matanza. Lane Thomas pegó un doble por el centro para mantener las esperanzas encendidas y dejar la mesa servida para la aparición de Jhonkensy Noel que bateó jonrón para igualar 5-5 de manera tremenda.

El lanzador derecho Luke Weaver, encargado de cerrar el juego por los Yankees, no pudo contener el poder de Noel, quien envió la pelota por encima de la cerca del jardín izquierdo con un estacazo que levantó a la afición de los Guardians.

En la décima baja, Brayan Rocchio dio un toque de sacrificio para que Bo Naylor avanzara a segunda. Steven Kwan bateó rodado y Naylor fue a tercera. David Fry bateó jonrón para poner el 5-7 definitivo.

Este viernes se llevará a cabo el Juego 4, en donde los Guardians buscarán empatar la serie. Gavin Williams será el abridor por parte de los locales, mientras que Luis Gil irá a la lomita por los Yankees.

