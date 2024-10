Charlie Puth ha encontrado un comprador para su mansión en Beverly Hills

Hace pocas semanas el cantante Charlie Puth se casó con Brooke Sansone, su amor de toda la vida. Ahora ha recibido una gran noticia: una persona se ha interesado en comprar la mansión en Beverly Hills, California, que ha intentado vender durante el último año.

Según ‘TMZ’, el agente de bienes raíces y estrella de televisión Josh Flagg está actualmente en contrato para comprar la propiedad que data de los años 60. Por los momentos se desconoce la cifra que ha accedido a pagar Flagg, conocido por ser parte del reality show ‘Million Dollar Listing Los Angeles’.

Puth puso en venta esta propiedad a finales del año pasado por $16.9 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera reduciendo. Antes de esta información, lo último que se supo es que la residencia había entrado al mercado nuevamente por $11 millones de dólares, esto fue en junio de este año.

Sin embargo, ‘Robb Report’ asegura que Flagg está comprado la propiedad a través de negociaciones fuera del mercado de bienes raíces. Algo que no es de extrañar porque él es uno de los agentes de bienes raíces más conocidos en Los Ángeles.

El cantante Charlie Puth compró esta mansión en 2017 por $9 millones de dólares, por lo que el último precio que marcaba la propiedad estaba muy cerca de lo invertido inicialmente. Hasta que no se confirme el precio que pagará Flagg por el lugar no se puede asegurar el cantante salió no perdiendo con este negocio.

Para Flagg esta debe ser una importante inversión que hará notar a través de su reality show. Esta propiedad se construyó en los años 60 bajo el diseño del famoso arquitecto Rex Lotery. Antes de Puth, esta mansión perteneció a Freddie de Córdova, quien fue productor de ‘The Tonight Show’ cuando era presentado por Johnny Carson.

