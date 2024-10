Guardiola quiere dirigir a una selección y deja abierto su futuro

Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, reafirmó su deseo de dirigir a una selección nacional en el futuro.

Guardiola, quien ha estado al frente del City durante nueve años, siempre ha manifestado su interés por liderar un equipo nacional, aunque sin especificar una fecha para concretar ese plan. Cuando se le preguntó directamente si aún consideraba entrenar a una selección, respondió con un claro “sí” en una rueda de prensa recogida por EFE.

En cuanto a su futuro, con su contrato finalizando en junio, Guardiola señaló que aún no ha tomado una decisión y que, cuando lo haga, lo comunicará. “Mi única preocupación es el Wolves”, comentó, refiriéndose al próximo partido de liga de su equipo.

A pesar de la llegada de Tuchel, la Federación Inglesa (FA) contactó a Guardiola durante el verano para explorar la posibilidad de que reemplazara a Gareth Southgate como seleccionador. Sin embargo, Guardiola dejó claro su enfoque actual: “Tuchel es el entrenador, olvídense del resto. Yo entreno al City, olvídense del resto porque no es importante”.

Guardiola, quien termina su contrato con el Manchester City en junio próximo, aún no ha tomado una decisión sobre si renovará o dejará el club después de nueve temporadas exitosas

En ese sentido, Pep aseguró que no siente presión por parte del club para tomar una decisión inmediata: “El club nunca me ha dicho nada (sobre cuándo tiene que decidir su futuro)”.

El técnico español también reconoció que el Manchester City está preparado para su eventual salida: “Por supuesto que estoy seguro de que tienen opciones para cuando me vaya. Ocurrirá tarde o temprano y tienen que estar preparados. No será una sorpresa. Tengo que estar de verdad convencido de que será lo mejor para el club. No retrasaré ninguna decisión si creo que va a ser malo para el club. Y si me piden una opinión sobre mi sucesor, se la daré, pero no lo tengo que decidir yo, tiene que ser el club”, agregó.

