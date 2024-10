Alicia Machado sobre Liam Payne: “Quieren justificar algo”

La venezolana Alicia Machado durante un evento público se pronunció sobre su postura ante el deceso del cantante Liam Payne el pasado miércoles 16 de octubre, luego de caer del tercer piso de la habitación del hotel donde se quedaba en Argentina.

La exmiss Universo expresó a ‘People en Español’ su descontento ante lo ocurrido, y es que no ve necesario el consumo de sustancias estupefacientes ante cualquier problema que las personas enfrenten: “Qué pena que quieren justificar algo, pero las personas que no se sientan bien mentalmente, que se sientan tristes o que se sientan muy eufóricos no deben consumir drogas, punto“.

Machado aclaró que no estaba clara de la agrupación a la que perteneció Liam, aunque no le impedía opinar: “Las drogas —como las abuelas— van a acabar con la juventud, van a acabar con la gente. Pudo haber sido un muchacho muy lindo, muy talentoso. Yo la verdad, perdón, no conozco el grupo, no es mi música, no soy follower de ese tipo de artistas, pero evidentemente lo que es deprimente que, como haya sido que haya sido, estaba inmerso en las drogas y lamentablemente eso nunca te va a ser ver con claridad”.

La modelo profesional no descartó en sincerarse al mencionar que es algo de lo que la sociedad no le gusta hablar y es sumamente delicado: “La salud mental es un tema que viene desde hace mucho tiempo, pero nosotros hemos puestos pañitos calientes sobre el tema, y ya estamos en un momento en que nuestra juventud está perdida en las drogas“.

Internautas reaccionan al mensaje de Alicia Machado

“El cerebro de Alicia está como su vestido: desconfigurado. Entiendo su mensaje, pero no lo sabe expresar”, “Qué desastre de entrevista falta de empatía y ella tiene que estar en las drogas para ponerse ese vestido”, “¿Como las abuelas?, yo la verdad que no entiendo a esta mujer”, “Necesita un curso de expresión oral, por favor”, “Me parece muy desatinados sus comentarios”, “Fría, fría, fría. Por eso la gente con depresión ni lo dice, siempre hay una o muchas Alicias cerca, diciendo todo sin filtro, sin saber, sin entender, en fin”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

