Harris se cuestiona su Trump tiene energía suficiente para su campaña, tras cancelación de eventos

La vicepresidenta Kamala Harris se preguntó nuevamente sobre la capacidad del expresidente Donald Trump para manejar el trabajo exigente de otros cuatro años en la Casa Blanca, mientras busca contrastar su edad con la del republicano.

“Veo que al menos su equipo está diciendo que sufre de agotamiento“, manifestó la demócrata, quien cumplirá 60 años el domingo, a la prensa en Grand Rapids, Michigan, el viernes.

Harris citó un informe de medio de comunicación POLÍTICO que decía que varias entrevistas del magnate neoyorquino que estaban en proceso no se llevaron a cabo porque Trump, de 78 años, estaba “agotado”. Un representante de la campaña del republicano le dijo al medio que eso era “inequívocamente falso”.

“Ser presidente de Estados Unidos es probablemente uno de los trabajos más difíciles del mundo. Por eso, realmente debemos preguntarnos si está agotado por la campaña electoral y si está en condiciones de hacer el trabajo. Creo que esa es una pregunta abierta y necesitamos una respuesta”, expresó Harris.

La candidata demócrata indicó que es una “pregunta legítima” y añadió que “debería ser una preocupación si no puede manejar los rigores de la campaña electoral”.

Trump, que todavía no ha publicado sus registros médicos recientes, el viernes aseguró: “Los tienen todos”,

De acuerdo con su campaña, goza de una “salud perfecta y excelente” para ser presidente de Estados Unidos. En noviembre del año pasado, Trump compartió una carta de su médico osteópata que decía que lo había examinado en septiembre de 2023 y que su “salud general es excelente”. La misiva no precisaba los detalles sobre sus signos vitales ni sobre sus medicamentos.

“He hecho cinco exámenes en los últimos cuatro años”, señaló Trump a CBS News mientras hacía campaña en Michigan.

Cuando se le presionó para que dijera si realmente había publicado todos sus registros, el republicano pidió a su rival demócrata que se sometiera a una prueba cognitiva.

“Obviamente, estoy en medio de una pelea muy grande y muy polémica que estamos librando”, expresó. “He hecho mis exámenes de salud. También he hecho pruebas cognitivas dos veces y he sacado sobresaliente, es decir, una puntuación perfecta. Quiero verla hacer una prueba cognitiva porque no pudo, porque no nació inteligente”.

Asimismo, el magnate dijo que “llevo 48 días sin descansar” y añadió que “ni siquiera estoy cansado, estoy realmente entusiasmado”.

Si Trump es elegido en noviembre, sería la persona de más edad en asumir el reto de la Oficina Oval.

Asimismo, Harris publicó una carta de su médico en la que se daba a conocer que está en un “excelente estado de salud” y “posee la resistencia física y mental” necesaria como ejercer como presidenta de Estados Unidos.

Su médico, el Dr. Josua Simmons, indicó que las últimas pruebas de la vicepresidenta no arrojaron “resultados destacables” y no tiene antecedentes personales de hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, trastornos neurológicos u otras afecciones graves

Apuntó que tiene antecedentes de alergias y urticarias, conocida también como ronchas, por las que ha estado recibiendo inmunoterapia con alérgenos por lo últimos tres años.

En una reciente misiva, más de 230 médicos, enfermeras y profesionales de la salud, la mayoría de los cuales respaldan a la demócrata, solicitaron al republicano que publicara su historial médico alegando que estaba “mostrando características alarmantes de disminución de la agudeza mental”.

A falta de registros precisos, decía la carta, “nos vemos obligados a extrapolar a partir de las apariciones públicas”.

Sigue leyendo:

Mayoría de latinos en estados clave votaría por Kamala Harris, revela última encuesta de Latino Victory Foundation e Hispanic Federation

Donald Trump quiere de regreso a Joe Biden como candidato: “Es muy superior a Kamala Harris”

Kamala Harris también apela al patriotismo como estrategia de campaña para atraer a republicanos