Demócratas y republicanos codo a codo en apretadas elecciones de Congreso en Nueva York

La lucha por la Presidencia entre Kamala Harris y Donald Trump se ha robado los reflectores de la escena política a nivel nacional. Pero además de la apretada batalla entre los dos candidatos para conquistar el apoyo del electorado, que pondrá al próximo inquilino de la Casa Blanca, en varios de los 26 distritos congresionales de Nueva York se han levantado cuadriláteros políticos donde demócratas y republicanos están en reñidos pulsos que terminarán incidiendo en qué partido va a tener el control del Congreso a partir del 2025.

Y es que mientras el partido demócrata se ha dado a la tarea de mantener las 15 curules con las que cuenta actualmente y recuperar las 4 que perdió en los comicios pasados a manos de los republicanos, los copartidarios del expresidente Donald Trump están arreciando sus cañones no solo para conservar las 11 sillas que tienen, y que contribuyeron para dominar en la Cámara Baja, sino que no pierden las esperanzas de echarse a la bolsa por lo menos uno u dos distritos más.

Así lo deja ver el mapa político del estado, donde la frase “contiendas apretadas”, caen como anillo al dedo a las aspiraciones políticas de demócratas y republicanos en cuatro batallas. Tal es el caso del

Distrito 4, en Suffolk, Long Island y East End, donde el titular de la curul, el republicano Anthony D’Esposito está en una pelea hombro a hombro contra la demócrata Laura Gillen, sin pronóstico de triunfo a la vista para ninguno.

Lo mismo ocurre en el Distrito 17 del Lower Hudson Valley entre el representante republicano Mike Lawler y el demócrata Mondaire Jones, en el Distrito 19 del Upper Hudson Valley y Southern Tier donde los guantes los tienen puestos el titular republicano Marc Molinaro, quien se enfrenta al demócrata Josh Riley y en el Distrito 22 de la Región de Syracuse: allí el representante republicano Brandon Williams, está siendo retado por el demócrata John Mannion.

Pero el tira y afloja no termina ahí. También, aunque un poco menos reñidas, y con ventajas ligeras para los congresistas actuales que buscan su reelección, las elecciones en tres distritos se suman a la lista de la lucha por el pastel político. En el Distrito 1 de Suffolk, el representante republicano Nick La Lota busca seguir en su silla enfrentando al demócrata John Avlon. En el Distrito 3 de Nassau y Queens, el representante demócrata Tom Suozzi, con mayor apoyo pronosticado, será retado por el republicano Mike LiPetri y en el Distrito 18, de los condados de Dutchess y Orange, el congresista demócrata Pat Ryan, se medirá con la republicana Alison Esposito, inspectora jubilada.

Pero más allá de los intentos de último minuto de los candidatos de ambos partidos para convencer al electorado que cada quien representa la mejor opción para defender y velar por los intereses de los neoyorquinos desde su silla de Congreso en Washington, analistas coinciden en por ahora no hay nada escrito sobre piedra. Republicanos y demócratas siguen haciendo cuentas optimistas en su intención de conquistar o conservar el mayor número de curules, pero expertos que han seguido las campañas y el proceso electoral afirman que solo hasta el 5 de noviembre o incluso unos días después, se sabrá a ciencia cierta quienes ganaron el pulso.

El llamado de ambos partidos a los votantes es a que sufraguen activamente en los comicios, donde esperan elevar los números de sufragantes, que en las pasadas elecciones congresionales estuvieron muy lejos siquiera de acercarse al 50% de participación.

El voto popular fue del orden de 3,028,115 electores demócratas y 2,233,120 republicanos, y pese a que en esa jornada en el estado de Nueva York los seguidores del partido del elefante celebraron haber conquistado 4 sillas más, de las que desbancaron a los demócratas, los copartidarios del actual presidente, Joe Biden, lograron el 52.61% del pastel de participación electoral y sus rivales, el 38.80%, dejando ver que mayoritariamente Nueva York sigue siendo terreno demócrata en cuanto a votantes que salen a ejercer su derecho.

Y sobre lo que está ocurriendo en el terreno electoral, a solo unas semanas de los comicios, el analista político Carlos Vargas asegura que los escaños en disputas en Nueva York son prácticamente “la joya de la corona”, ya que precisamente las sillas que perdieron los demócratas en las elecciones pasadas de Congreso fueron determinantes para que los Republicanos lograran la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que les permitió dominar.

“Esos cuatro escaños que los republicanos le ganaron a los demócratas son muy importantes, porque sin ellos muy posiblemente no hubieran obtenido el control del Congreso, y en estos comicios esas batallas van a seguir siendo muy reñidas en las que un partido hará lo que sea por desbancar a los incumbentes y los incumbentes harán lo que sea para no perderlos porque eso va a definir el futuro político de la Cámara”, dijo el experto, quien agregó que la atención que ha recibido Trump en Long Island y en el Valle del Río Hudson pudiera ayudar a los republicanos a no perder sus sillas, pero nada está escrito. “El punto es que como no se han visto encuestas en esos distritos congresionales, se hace más difícil validarlo”.

Vargas advierte además que los hispanos que pueden votar pudieran ser determinantes a la hora de inclinar la balanza hacia un lado u otro, y pese a la opinión política dividida de los latinos, señala que el voto es mayormente demócrata.

“Especialmente en elecciones apretadas, como las que veremos en estos distritos, el voto latino puede hacer la diferencia, pero ya depende de la manera en que los partidos los conquisten, y si los hispanos necesitaban un aliciente para salir a votar, este es el momento de hacerlo”, dijo el analista.

El estudioso puertorriqueño dijo que pudiera darse un escenario en el que, con ayuda de los distritos neoyorquinos en disputa “los demócratas pudieran ganar la Cámara y si saliera electa Kamala Harris, pues tendría una Cámara que le facilitaría las cosas en su plan de gobierno”. Y si fuera a la inversa y la Presidencia la conquistara Trump, en ese escenario habría una Cámara legislativa que pudiera entorpecer su labor.

“El votante hispano generalizando, suele ser demócrata, incluso el que se declara independiente tiende a favorecer a los demócratas, y aunque no hay duda que con el paso de los años, ese apoyo hispano a los demócratas se ha aflojado un poco, por lo que le compete al partido proyectarse mejor ante el electorado hispano mostrando de qué manera va servir a sus intereses, mayormente no apoya a los republicanos”, aseveró Vargas, recalcando que un tema que ha movido el discurso de los candidatos en distritos congresionales es la postura de cada partido sobre el aborto.

“Una cosa es la opinión pública hispana, que incluye a toda la población y ahí tal vez estamos viendo cierto apoyo republicano también, pero otra cosa es el electorado hispano, que es el que vota y eso hace la diferencia. Al votante latino lo que más le preocupa no es el tema de inmigración, es la economía, número uno, y también la salud y la vivienda. Hay que ver ambos lados de la moneda”, mencionó.

La analista Lucía Gómez mencionó, por su parte, que en estas elecciones, los demócratas buscan revertir los golpes de los comicios de hace dos años y mostrar que si el estado es una zona mayormente demócrata, así debe ser la representatividad de sus distritos de Congreso.

“Esos distritos tienen mayoría de votantes demócratas, por eso la meta del partido es re obtener esos escaños y quitárselos a los republicanos, lo que es muy probable, pero por el contrario no estamos viendo distritos que puedan pasar de demócrata a republicano, solo pudiera pasar y por eso hay que estar muy atentos, en el Distrito 3 porque allí hubo un republicano que nadie conocía y pudo ganar. Así que tiene se puede perder esa silla si no se hace bien el trabajo”, comentó Gómez.

“La verdad es que hay una gran posibilidad de virar esos distritos por el hecho de que los votantes de ese distrito son demócratas, la mayoría y si los votantes salen a votar, esos escaños se pueden ganar porque además hay apoyo a Kamala Harris y es casi imposible que un votante crea que la opción demócrata de presidenta sea buena y no querer darle apoyo a un congresista del mismo partido”, aseveró la analista. “Sin embargo, no podemos especular qué va a pasar. Todos los días todo está cambiando y no sabemos a ciencia cierta cómo va a salir la gente a votar en Nassau o las comunidades hispana y afro. Tenemos que ver hasta la noche del 5 de noviembre o quizá después”.

El representante Pat Ryan, quien espera conservar el Distrito 18 para los demócratas, y lograr que su partido recupere el poder en la Cámara baja aseguró que se siente optimista.

“No hay duda de que el control de la Cámara pasa por Nueva York y pasa específicamente por el Valle del Hudson. Sentimos esa responsabilidad y ese deber”, comentó el político, pero habrá que esperar a las elecciones para saber si los republicanos avanzan en Nueva York o si los demócratas levantan la bandera más arriba.

Datos sobre la cuota de NY al Congreso federal

5 de noviembre es el día de las elecciones

26 son los escaños congresionales que aporta el Estado de Nueva York al Congreso federal

15 congresistas e Nueva York son demócratas

11 congresistas actuales de NY son republicanos

4 son los distritos donde demócratas y republicanos están reñidos

3 distritos son campo de lucha de ambos partidos donde los titulares tienen ligeras ventajas que pudieran cambiar

3,028,115 electores demócratas votaron en los pasados comicios congresionales

2,233,120 votantes republicanos de NY participaron en elecciones de Congreso

52.61% de los votantes fueron demócratas

38.80% son republicanos