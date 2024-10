Neymar regresó a las canchas tras un año de recuperación por una lesión en su rodilla

El delantero brasileño Neymar, actualmente jugador del Al Hilal de Arabia Saudita, volvió a los terrenos de juego este lunes tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo fuera durante un año.

Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y un menisco en la pierna izquierda durante un partido entre Brasil y Uruguay el 17 de octubre de 2023. En su regreso, jugó los últimos 30 minutos del partido de la Liga de Campeones asiática entre Al Hilal y el Al Ain de Emiratos Árabes.

Durante su tiempo en el campo, Neymar, quien cumplió 32 años en febrero, tuvo una oportunidad de marcar con un disparo cruzado que pasó cerca del arco tras una rápida combinación con Aleksandar Mitrovic, su compañero serbio en el equipo.

El encuentro finalizó con una ajustada victoria de 4-5 para el Al Hilal, destacando la actuación de Salem Al Dawsari, quien anotó un triplete. Sin embargo, la atención principal se centró en Neymar y su esperado retorno.

Días antes de su regreso, Neymar compartió en un video el dolor y el sufrimiento que había experimentado durante su ausencia. “Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Eso es lo que más me duele”, expresó emocionado.

El exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain puso fin a su calvario al ingresar en el minuto 77, reemplazando al mediocampista Nasser Al Dawsari, marcando el esperado regreso de una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

