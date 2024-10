¿Quién fue eliminado en Los 50 hoy?

Siguen eligiendo eliminados en el reality show Los 50, que es grabado en la hacienda Zotoluca, en México, y pone a prueba a un grupo de famosos, tanto en lo mental como en lo físico.

Este lunes hubo dos salidas en el programa que transmite la cadena de televisión Telemundo. Sin embargo, solo mostraron a una de las participantes que termina su sueño. Ella es Emma Mizrahi, actriz mexicana de 28 años de edad.

Cuando el León dijo que fue una de las menos votadas por los participantes se mostró indignada, ya que confió en el que resultado la favorecería.

Por eso, comentó que sentía dolor, tristeza y decepción. Además de esto les comentó: “Mucha suerte, chicos. Yo sí pensé que me iba a quedar, los que no votaron por mí, la verdad es que no sé y no me importa”.

El público reaccionó con cientos de mensajes a esta salida, la mayoría para lamentar la jugada contra Emma. “Ay, no, ella me caía bien”, “Qué fuerte, yo pensé que sí la salvaban”, “Ella era una de mis favoritas”, “Wow, a las dos semanas ya se están traicionando”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Las alianzas se están traicionando tan pronto”, “Creo que en los pocos episodios que van, ha habido más lágrimas que en toda la temporada pasada”.

La polémica de los 11 votos contra Emma

La sorpresa no fue solamente por su salida, sino por la baja cantidad de votos que recibió por parte de sus compañeros.

El León, cuando hizo el anuncio, afirmó: “Con 11 votos abandonas la competencia, jugadora Emma”. “11 votos, es gente muy falsa”.

Además de esto, afirmó: “Realmente no tengo mucho que decir, fue un honor jugar con ustedes, conocerlos”.

En Los 50 el juego no está solo en la arena, sino también en las decisiones que toman los participantes en las votaciones, que son claves para determinar quién se queda y quién se va en el programa de telerrealidad.

