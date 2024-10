Elizabeth Gutiérrez explica su polémico mensaje de IG en Despierta América

Elizabeth Gutiérrez está en “el ojo del huracán” debido a una publicación cuyo mensaje se interpreta como una total indirecta a William Levy.

La protagonista de “El Rostro de Analía” publicó un poema que aparece en la cuenta de Instagram de la cuenta @coehlodice, cuyo mensaje reza de la siguiente manera: “Te amé con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio, te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó”.

Esta semana, Elizabeth parte como conductora invitada del matutino de Univision, “Despierta América”. Razón por la cual fue cuestionada sobre dicha publicación. Jéssica Rodríguez la cuestionó directamente por este post a lo que la ex de Levy respondió: “Me pareció superlindo ese post, de verdad. Creo que en cada aspecto de mi vida siempre doy todo de mí, con amor, o sea no tengo ninguna cosa que diga ‘pudiera haber hecho esto’, en ninguna parte de mi vida. Me gusta entregarlo todo con amor desde el amor y ya. Es todo”.

¿Esta es la respuesta de Ely ante la entrevista de William con El Gordo y la Flaca?

William Levy decidió romper el silencio por primera vez y lo hará con El Gordo y la Flaca. Después de todo lo que ha podido decir Elizabeth Gutiérrez, ahora es el actor cubano el que usará su propia voz para contar no sólo su versión de los hechos sino también para defenderse.

Algunos creen que por esta razón, Elizabeth se dejó ir con este mensaje. Lamentablemente la posición de Elizabeth en este caso parece en total desventaja, porque aunque tiene a muchos medios y colegas apoyándola, Levy también cuenta con un fuerte grupo de personas y medios que consideran que con él se ha cometido, siempre, una gran injusticia.

Por otra parte, muchos le recriminan a Elizabeth Gutiérrez que juegue de alguna manera con los medios de comunicación, porque se aprovecha de ellos para decir lo que quiere, que casi siempre es nada. Pero cuando estos hablan de su vida privada se molesta cuando es ella la que ha decidido abrir la puerta.

