Hispano murió baleado en bodega tras sobrevivir a apuñalamiento en Nueva York

Felipe Antonio García Tatis murió baleado ayer afuera de una bodega en El Bronx (NYC), luego de haber sobrevivido a un apuñalamiento hace unos años.

Un hombre le disparó en el pecho afuera de una tienda de comestibles en University Ave. cerca de Brandt Place en Morris Heights poco antes de las 7:30 a.m. del lunes. Sus amigos dijeron que ocasionalmente García dormía en el sótano de la tienda de comestibles, donde hacía trabajos ocasionales y padecía problemas de salud persistentes del apuñalamiento que había sufrido en una barbería y que le dejó graves heridas intestinales.

Paramédicos llevaron a García Tatis, conocido por sus amigos como Misael, inconsciente al St. Barnabas Hospital, donde fue declarado muerto ayer a las 7:53 a.m. La policía está investigando el motivo del tiroteo. El pistolero dejó un sólo casquillo en el lugar.

“Estaba pasando por momentos difíciles”, dijo a Daily News, Daniel Rodríguez, un amigo de la víctima. “Era una buena persona. Simplemente no tenía dónde quedarse”.

“Todo el mundo lo conocía”, dijo Michael, otro amigo. “Él era del barrio. Me siento triste. Me siento mal. Siempre lo ayudé. Me siento mal porque nadie quiere ver esto”.

“Casi muere”, agregó Michael sobre el apuñalamiento casi mortal de García. “Su vida no era la misma. No podía ser la misma persona (…) Estaba cerca de mi casa. Le dije: ‘Quiero que te mejores’. Básicamente, estaba en la calle. Me dijo: ‘Está bien. Intentaré hacer lo mejor que pueda’”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos sobre el homicidio. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es contante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con una batalla entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El interior y los alrededores de las tiendas y bodegas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados.

La semana pasada tres adolescentes fueron arrestados como sospechosos de la muerte de Vernard Floranda, en una balacera que además dejó herido a un hombre de 26 años a principios de este mes en una bodega mexicana en el Alto Manhattan. La víctima de 46 años trabajaba como sommelier en el Café Boulud, propiedad del famoso chef Daniel Boulud.

También este mes una mujer de 29 años murió tras ser acuchillada durante una pelea con otra en una bodega hispana en El Bronx (NYC).