Karime Pindter revela que cayó de un tercer piso durante una fiesta

La ganadora del segundo lugar de ‘La Casa de los Famosos México’, Karime Pindter, recientemente compartió una impactante experiencia que dejó a muchos sorprendidos. En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la influencer reveló que “le hicieron el milagro”, pues salió ilesa de una caída desde un tercer piso de un antro durante una fiesta, un incidente que pudo haber tenido consecuencias graves.

Según Karime, la caída ocurrió en un ambiente festivo y lleno de diversión. En medio de la celebración, se encontraba en el lugar cuando, de repente, perdió el equilibrio y cayó al vacío de una altura considerable.

“Era el cumpleaños de una amiguita, nos reunimos en su casa para una pijamada, y me tomé una botella de vodka. Teníamos 16 o 17 años y luego fuimos al antro sin identificación, porque tenía la vara alta, no sé ni por qué”, relató entre risas la llamada “Matrioshka”.

“Yo estaba borracha y un amigo me dice: ‘ya estás incontrolable, siéntate aquí’ y me sienta en el barandal… y voy para abajo, del privado del tercer piso al suelo“, agregó Karime, mencionando que eso ocurrió en un antro de Mundo E, conocido como Dubai.

Karime continuó con su experiencia, comentado sobre lo afortunada que fue al no sufrir lesiones graves.

“Dice mi amigo que quedé con el ojo en blanco, pararon la música, imagínate ese numerito, qué vergüenza”, recordó.

Tras el accidente, sus padres llegaron de inmediato al hospital, donde Karime fue sometida a radiografías y revisiones médicas para descartar lesiones graves. Sorprendentemente, no sufrió ningún daño significativo.

“Me llevaron a traumatología, estaba tan borracha… Dios es muy grande y mi ángel de la guarda ha trabajado duro en mi vida. Me hicieron radiografías y no me rompí ni una uña. Eso sí, traigo un poco lastimada la espalda, pero no mucho”, aseguró Karime, quien dejó con el ojo cuadrado a más de uno al revelar esta anécdota de su adolescencia.

Durante su conversación con Yordi Rosado, Karime Pindter habló sin reparo sobre varios aspectos de su vida personal, sus cirugías y algunos aspectos poco conocidos, como la insólita adicción que tuvo a comer paredes.

“Nunca he sido adicta a nada ni a los tatuajes ni a las cirugías ni a la bebida… sabes qué, pared, pared, tuve una adicción a la pared, me la comía. No sé por qué se me antojaba mucho la pared”, relató con humor para explicar que solía rascar los muros de su casa con un desarmador para luego ingerir pedazos del material.

“Me gustaba el olor a tierra mojada y ladrillos”, agregó entre risas.

Tras realizarle estudios, los resultados mostraron niveles extremadamente bajos de hierro, y le recetaron suplementos de magnesio para controlar el impulso.

