A Antonio Banderas no le dolió demoler su mansión en Marbella

En julio de este año se informó que el actor Antonio Banderas había demolido su gran casa en Marbella, España, la cual es conocida como ‘La Gaviota’. En su momento no dio declaraciones, pero ahora ha hablado sobre la decisión y cómo se sintió.

Jordin Martin, reportero de ‘El Gordo y la Flaca’, aprovechó el estreno de ‘Gypsy’ en el Teatro del Soho CaixaBank, en Málaga, para preguntar al actor y director sobre cómo se sintió tras la demolición. Hay que recordar que ‘Gypsy’ es el cuatro musical que Banderas dirige.

“Se arreglaron los problemas legales y entonces decidí construir una casa nueva”, explicó de inmediato. Hay que recordar que el actor español compró la propiedad hace 27 años, pero no todo fue color de rosa. Durante casi tres décadas tuvo que hacerse cargo de problemas legales, pues se acusaba que la casa se había construido de forma ilegal.

Resaltó que ahora se está haciendo todo como debe ser: “Pedí primero permiso de demolición, se consiguió el permiso de la nueva. No ha sido, en lo absoluto, doloroso”, también resaltó que él no siente un gran apego por las cosas, por lo que la demolición no le afectó emocionalmente.

“Las cosas aparecen y desaparecen de tu vida, no me produce una especial atracción estar atado a demasiadas cosas. De hecho últimamente estoy bastante desprendido, no me gusta vivir en el pasado, me gusta vivir en el presente”, le dijo a las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’.

Mientras tanto en el lugar se está construyendo una nueva casa que seguro contará con más comodidades que la antigua, aunque no dio detalles del proyecto.

