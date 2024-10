Galilea Montijo alternativas para tener otro hijo

La actriz y presentadora de televisión Galilea Montijo ha comenzado un noviazgo con el modelo Isaac Moreno. Hay que recordar que en marzo del año pasado la mexicana terminó su relación de más de 10 años con Fernando Reina Iglesias.

Aunque todo ha sucedido en poco tiempo, la presentadora de 51 años también ha confesado que está buscando tener una hija. Habló sobre el tema en el programa de televisión ‘Netas Divinas’. Hay que recordar que Montijo ya es madre de Mateo, quien nació hace 12 años.

Aunque Montijo tiene el claro objetivo de ser madre nuevamente, la verdad es que cumplir su deseo no será tan sencillo. Su compañeras de programa la alentaron a que lo hiciera, pero a esto respondió: “No puedo, no puedo. Intenté varias veces y nada“.

Como no puede quedar embarazada de forma natural, Montijo y su pareja están investigando sobre las opciones que tienen para lograrlo. “Ya investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona, pero sí literalmente es ir, así como cuando vas a comprar un esperma, en este caso iría a comprar un óvulo, porque tengo matriz”.

Al parecer la opción más clara que tienen en este momento es viajar a Barcelona, España, aunque siguen evaluando. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Montijo habla sobre el tema, a inicios de este año también declaró: “¿A mí que me falta? En cuestión de trabajo me faltan hacer muchas cosas, pero personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción”.

Lo que parece ser es que en estos momentos está convencida de que más allá de sus metas profesionales, quiere enfocarse en un nuevo hijo y compartir esa alegría con su nueva pareja. También hay que recordar que la actriz y presentadora ha ido muy en serio en su relación con el modelo, pues en julio del año pasado se dijo que le había comprado un apartamento.

