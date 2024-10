Pago de cheque de estímulo se envían desde hoy: $1,704

Los residentes de Alaska comenzarán a recibir a partir de esta semana un cheque de estímulo de $1,704, correspondiente al Dividendo del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés) del estado.

Este dinero proviene de los ingresos que Alaska obtiene de la venta de sus recursos naturales y, por ley, se distribuye entre sus habitantes.

El Dividendo del Fondo Permanente es un beneficio muy esperado por los alaskanos, ya que les ayuda a afrontar el alto costo de vida en el estado.

Este año, además del dividendo regular, se ha incluido un pago adicional de ayuda energética, diseñado para asistir a las familias a prepararse para el duro invierno que se avecina.

Fechas de pago para el cheque de estímulo de Alaska

El calendario de distribución de los cheques ya está establecido.

Los residentes que presentaron sus solicitudes correctamente y optaron por el depósito directo han comenzado a recibir sus pagos en la primera ronda, que se realizó el 3 de octubre de 2024.

Aquellos que aún no han recibido su pago no deben preocuparse, ya que se programó una segunda ronda de pagos para el 24 de octubre.

Es importante señalar que la elegibilidad para recibir este cheque se limita a quienes hayan vivido en el estado durante todo 2023 y no se hayan ausentado por períodos prolongados.

Sin embargo, hay excepciones para aquellos que estuvieron ausentes por razones de servicio militar o educación, mientras que las personas condenadas por ciertos delitos no podrán recibir el pago.

Desglose del cheque de estímulo

El total de $1,704 se divide en dos partes: el Dividendo del Fondo Permanente es de $1,405.83, mientras que el pago adicional por ayuda energética es de $298.17.

Este último fue aprobado por el Departamento de Ingresos del estado y está destinado a ayudar a los residentes a cubrir los altos costos energéticos que son especialmente relevantes durante los fríos inviernos de Alaska.

La vida en Alaska presenta desafíos económicos únicos debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas extremas.

Los residentes dependen en gran medida de la energía para calefacción y transporte, lo que provoca costos más altos en comparación con otras partes de Estados Unidos.

Por ello, este pago de ayuda energética se considera vital para muchas familias.

¿Quiénes son elegibles para recibir el cheque?

El cheque de estímulo de Alaska está dirigido principalmente a aquellos que han vivido de manera continua en el estado a lo largo de 2023.

Este requisito es fundamental para recibir el Dividendo del Fondo Permanente, que se distribuye anualmente.

No obstante, como se mencionó, hay excepciones para quienes debieron salir del estado por razones válidas.

Además, los residentes condenados por delitos graves o que están cumpliendo sentencias por infracciones menores no serán elegibles para recibir este beneficio en 2024.

Estas restricciones buscan garantizar que solo aquellos que han contribuido activamente a la comunidad de Alaska se beneficien de este estímulo económico.

Cómo solicitar el cheque de estímulo

Si cumples con los requisitos de elegibilidad pero no has presentado tu solicitud, es importante hacerlo lo antes posible para no perderte este beneficio.

La mayoría de los residentes ya ha completado el proceso, pero si eres nuevo en el estado o tienes dudas sobre la solicitud, el Departamento de Ingresos de Alaska ofrece toda la información necesaria para orientarte.

Recuerda que seleccionar el depósito directo como método de pago es recomendable para recibir tu cheque de manera más rápida.

Para asegurarte de recibir el pago, debes haber cumplido con los requisitos de residencia, lo que significa haber vivido en Alaska durante todo el año anterior.

Cualquier ausencia significativa podría descalificarte, a menos que se deba a razones específicas como servicio militar o compromisos educativos fuera del estado.

El cheque de estímulo de Alaska 2024 ofrece un apoyo financiero esencial a los residentes, ayudándoles a afrontar los altos costos asociados con la vida en el estado.

Con el Dividendo del Fondo Permanente y el pago adicional de ayuda energética, muchas familias podrán prepararse mejor para los meses de invierno que se avecinan.

