EL Awards 2024: Luiz Collier Matos

Si le preguntan a Luiz Collier Matos, el sueño de su vida era ser jugador de fútbol. Pero su padre, quizá considerando las remotas posibilidades de que Luiz fuera exitoso como atleta —sobre todo si se toma en cuenta que en su tierra, Brasil, hay un futbolista excepcional debajo de cada piedra—, lo convenció de que siguiera estudiando.

“Pero no me arrepiento [de haber dejado el fútbol]”, dijo Collier Matos entre risas. “Me encanta [ese deporte], pero creo que he tenido una buena vida”.

Collier Matos nació y creció en Recife, una pintoresca ciudad al norte de Brasil. Sus padres trabajaban para el gobierno, así que no había muchos recursos para enviar a los hijos a la universidad; sin embargo, él se las arregló para estudiar una carrera y obtener una buena educación.

Con el título de finanzas bajo el brazo, Collier Matos obtuvo un trabajo en la oficina de Coca Cola de Recife, precisamente en el departamento de finanzas.

“Ahí empecé desde abajo e hice lo posible para subir de puesto”, dijo. “Y en cierto momento ya era director ejecutivo”.

Tiempo después tuvo la oportunidad de mudarse a Estados Unidos, donde vive desde hace siete años. Lo contrató la empresa Liberty Coca-Cola Beverages de la Ciudad de Nueva York, donde ocupa el puesto de Gerente General.

Collier Matos es responsable de los resultados a todos los niveles de la empresa: supervisa los costos, los gastos de operaciones, la distribución y la venta del producto, entre otras funciones.

“Necesitaba seguir retándome”, dijo sobre su motivación para dejar su país. “Para mí la oportunidad de venirme era perfecta porque Nueva York es un mercado muy dinámico”.

Bajo su tutela, la empresa pasó por una transformación significativa, lo que se tradujo en un crecimiento sustancial en un mercado tan competitivo y complejo como el de NYC, donde cada año se mueven 19 millones de cajas de los productos de Coca-Cola.

“Siempre he pensado, aunque sea ingenuo, que si trabajas duro y tienes la ética puedes lograr el éxito”, dijo Collier Matos. “Nunca tuve miedo de correr riesgos y de ponerme en una posición fuera de mi zona de confort”.