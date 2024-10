Saint Vincent and The Grenadines: un secreto por descubrir en el Caribe

El caribe es sin duda una de las zonas preferidas de quienes gustan vacacionar en lugares cálidos y disfrutar del sol y el mar, y aunque los destinos son muchos y muy variados, hay uno que no está en el radar de muchos y que sin duda vale la pena visitar: Saint Vincent and The Grenadines.

Este hermoso archipiélago cuya capital es Kingston se encuentra al norte de Granada y al sur de Santa Lucía. Cuenta con unos 110,000 habitantes y está compuesto por la isla principal (Saint Vincent) y un grupo de 31 islas más pequeñas, conocidas como las Granadinas.

Su idioma oficial es el inglés y por su clima tropical, con una temporada húmeda que va de junio a noviembre y una temporada más seca de diciembre a mayo, es un destino que resalta con sus playas de arena blanca y negra, aguas cristalinas ideales para buceo y snorkel, y exuberantes paisajes volcánicos.

Al igual que muchas otras islas de la zona, fue una colonia británica hasta que obtuvo su independencia en 1979. Y de su rica herencia cultural, destaca la música, especialmente el calipso y el reggae.

Conocido como la “Capital de las Criaturas del Caribe”, este país caribeño es un lugar ideal para quienes buscan paisajes naturales inexplorados, experiencias culturales auténticas y aventuras en sus vibrantes aguas turquesas.

“Somos un destino turístico que está emergiendo, y aunque estamos fuera del radar de muchos, queremos que nos conozcan y compartir lo que ya no es un secreto, somos uno de los mejores lugares para visitar en el Caribe”, asegura Carlos James, Ministro de Turismo, Aviación Civil, Desarrollo Sostenible y Cultura de San Vicente y las Granadinas.

Para James uno de los mayores atractivos es que la isla no está tan comercializada y sobreexpuesta al turismo como otras y tiene aún intacto esa “caribianés” que la hace única.

“Quienes nos visitan sienten la autenticidad y riqueza de nuestra gente, nuestra comida, nuestro ambiente, nuestra cultura”, agrega. “Es una de las pocas islas de la zona que todavía tiene alma, que se puede sentir, saborear, se puede escuchar latente”.

Viaje directo desde Nueva York con JetBlue

Los neoyorquinos que quieran aventurarse en la cultura de Saint Vincent tienen ahora la oportunidad de hacerlo de manera más fácil. JetBlue estrenó recientemente el servicio directo entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Argyle (SVD).

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Saint Vincent and The Grenadines, un destino encantador conocido por su naturaleza virgen, aguas azul cielo y paisajes impresionantes, a nuestra creciente red y ofrecer a nuestros clientes aún más opciones de viaje”, dijo David Jehn, vicepresidente de planificación de redes y asociaciones de aerolíneas en JetBlue.

JetBlue vuela dos veces a la semana a Saint Vincent, la primera aerolínea americana en hacerlo./Cortesía JetBlue

Cada miércoles y domingo, con rumbo a la isla sale un vuelo a las 9:29 am con llegada a las 3:29 pm, y con regreso a las 3:54 pm con llegada a las 9:00 pm, siendo la primera aerolínea estadounidense en ofrecer un servicio sin escalas desde el JFK. Con la entrada de JetBlue a este destino, la aerolínea ahora servirá a 26 países en América Latina y el Caribe.

“A medida que continuamos mejorando nuestra oferta turística y promocionando nuestras hermosas islas como un destino de primer nivel, esta asociación abre nuevas oportunidades tanto para viajeros de ocio como de negocios. La conexión con Nueva York es especialmente significativa ya que fortalece los lazos con nuestra diáspora y proporciona más opciones de viaje sin interrupciones para quienes deseen explorar San Vicente y las Granadinas”, agrega James.

Para el representante de turismo, es una forma de fortalecer el destino ya que la accesibilidad es clave para crecer en este segmento económico.

Autoridades de JetBlue y de Saint Vincent durante el vuelo inaugural./Cortesía JetBlue

“Hasta ahora la frecuencia de vuelos que llegaban a la isla era un reto así como la frecuencia de los mismos. Con JetBlue tenemos más accesibilidad y mejores precios, lo que va a hacer que creemos un mercado sostenible y abrir la puerta a muchos otros visitantes”, aseguró el ministro de turismo.

Sandals, el primer resort all inclusive de la isla

Otra buena noticia para quienes quieran conocer este destino, es que escondido en una cala privada y rodeado por un frondoso bosque y un río que fluye suavemente, Sandals acaba de abrir el complejo “all inclusive” solo para adultos más nuevo de San Vicente.

El resort se encuentra un espacio privilegiado entre montañas y el mar. Cortesía Sandals

El enorme complejo cuenta con 301 habitaciones y suites bien equipadas, con 15 categorías diferentes, enntre las que destacan las primeras villas de dos pisos sobre el agua y villas de dos dormitorios con mayordomo frente a la playa privada.

En cuanto a restaurantes, el lugar ofrece una selección de once opciones gastronómicas, tres de las cuales son exclusivas de Sandals Saint Vincent, como el restaurante Buccan que sirve comida regional. Asimismo, el lugar cuenta con nueve bares, donde los cócteles a base de ron son los protagonistas.

El restaurante Buccan, único en la cadena de resorts, ofrece comida regional./Cortesía Sandals

Y para hacer la experiencia aún más especial, los huéspedes de la clase Butler Élite cuentan con traslados en taxi acuático desde cerca del aeropuerto directo hasta Sandals, donde experimentarán un recibimiento único.

“La apertura de Sandals es un cambio importante para nosotros porque podemos atraer más turistas a nuestro destino. Este enorme resort abre muchas oportunidades para nuestra economía, más empleo, es un cambio importante en el sector turístico de nuestro país”, asegura Carlos James.

Un servicio de water taxi transporta a los huéspedes a las instalaciones./Cortesía Sandals

Un spa abierto con una gran cantidad de servicios para relajarse y consentirse, un gimnasio abierto las 24 horas y un “media room” que emula la experiencia de ir al cine, y múltiples piscinas que parecen apropiarse de todos los espacios, son otros de los puntos a destacar entre las ofertas de este nuevo Sandals.

Pero lo que hace más especial a este resort, aparte del servicio de calidad y el buen gusto en la decoración de todos sus espacios, es que los huéspedes se encuentran rodeados de las montañas más verdes que cualquiera pueda imaginar, las cuales desembocan en una playa de hermoso mar azul.

Una imagen de Saint Vincent que dificilmente olvidarán.