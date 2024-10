Madre de Matthew Perry revela la última conversación con el actor antes de su muerte

A un año de la muerte de Matthew Perry, conocido por su icónico papel como Chandler Bing en “Friends”, su familia decidió romper el silencio y repasaron sus últimos momentos junto a él.

Durante una conversación con la presentadora del programa de televisión Today, Savannah Guthrie, participaron, además de su mamá Suzanne Morrison, el padrastro de Perry, Keith Morrison, sus hermanas: Caitlin, Madeline y Emily.

Con los ojos llenos de lágrimas, Suzanne abrió su corazón. “Soy una mujer muy afortunada, pero había un problema, había un problema que no podía superar”, explicó mientras la voz se le comenzó a quebrar. “No pude ayudarlo”, lamentó.

“Lo único que tengo que aprender, algo muy difícil de hacer, es que tengo que dejar de culparme a mí misma porque te destroza”, admitió.

Para poder canalizar la tristeza, Suzanne, sus familiares y los amigos de Perry decidieron crear la Fundación Matthew Perry en Canadá. La organización, de la cual Caitlin es directora ejecutiva, tiene como objetivo ayudar a otras personas que luchan contra las adicciones.

“Lo que él le enseñó al mundo es que ninguna cantidad de dinero curará a un adicto”, expresó Keith y sumó: “Necesita algo más, y eso es lo que estamos tratando de hacer”. “Si no se detiene, vamos a perder muchos millones de personas”, sumó Suzanne.

Poco antes de su muerte, Perry “atravesó un período” en el que tenía conversaciones más significativas con su mamá. Fue la misma Suzanne quien repasó algunos de esos momentos de intimidad.

“Un día se me acercó y me dijo: ‘Te amo tanto y estoy tan feliz de estar contigo ahora’… Fue casi como si fuera una premonición o algo así”, recordó. “’¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años’”.

Suzanne aseguró que sintió tiempo después que “había algo de inevitable en lo que iba a pasar con él”.

“Creo que hubo algo. Lo que iba a suceder a su lado era inevitable, y lo sentía con mucha fuerza. Pero él dijo: ‘Ya no tengo miedo’. Y eso me preocupó”.

A un año de la muerte de su hijo, a Suzanne aún le cuesta caer en la realidad.

“Incluso ahora sucede algo gracioso: veo algo gracioso o algo ridículo en las noticias y voy a llamarlo”, compartió. “Y luego me doy cuenta y me doy cuenta con mucha fuerza, de que ya no está allí”, expresó. “Cuando vamos al cementerio, ella se sienta allí y charla un rato con él”, agregó Keith.

Cuando le preguntaron a la familia de Perry, qué es lo que más extrañan de él, ninguno dudó en su respuesta.

“Todo”, señaló Madeline y recordó que solían compartir “pequeños chistes” juntos. “Siempre estaba allí y siempre era una sensación de júbilo cuando venía de visita”, repasó. “Estaba de mal humor todo el tiempo, pero siempre era divertido”, agregó Emily emocionada.

“Cuando las personas que amaba triunfaban o tenían miedo, él estaba ahí. Realmente todo lo que siempre quiso fue amar y ser amado. Luchó mucho para sentir paz y creo que llegó a un punto en el que lo logró”, agregó.

Perry tenía 54 años cuando murió en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre del 2023. La autopsia encontró una alta concentración de ketamina en su sangre y determinó que los “efectos agudos” de la sustancia lo habían acabado con su vida.

Sigue leyendo:

· Matthew Perry gastó más de $55,000 dólares en ketamina antes de su muerte

· Revelan la fortuna que Matthew Perry dejó al momento de su muerte

· Documentos oficiales revelan que asistente de Matthew Perry “limpió” la escena de muerte del actor