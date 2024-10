¿Qué le conviene a Putin que pase en las elecciones de Estados Unidos?

Un consejo: nunca compre 132 botellas de champán a menos que esté absolutamente seguro de que vale la pena celebrarlo. En noviembre de 2016, el político ultranacionalista ruso Vladimir Zhirinovsky estaba tan entusiasmado con la victoria de Donald Trump.

Tan seguro de que transformaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que se gastó una fortuna en 132 botellas de champán para llevar a la Duma, el parlamento ruso, y se fue de fiesta (en las oficinas de su partido) delante de las cámaras de televisión.

No fue el único en celebrarlo.

Al día siguiente de la sorprendente victoria de Trump en la Casa Blanca, Margarita Simonyan, redactora jefe del canal estatal RT, tuiteó su intención de conducir por Moscú con una bandera estadounidense en la ventanilla de su coche.

Y nunca olvidaré el momento en que una funcionaria rusa me dijo que se había fumado un puro y bebido una botella de champán (sí, MÁS champán) para brindar por la victoria de Trump.

En Moscú había grandes expectativas de que Donald Trump suprimiera las sanciones contra Rusia; quizás, incluso, que reconociera la península de Crimea, que se habían anexionado de Ucrania, como parte de Rusia.

“El valor de Trump era que nunca sermoneó sobre los derechos humanos en Rusia”, explica Konstantin Remchukov, propietario y redactor jefe del periódico Nezavisimaya Gazeta.

Toda esa efervescencia no tardó en esfumarse.

“Trump impuso entonces las sanciones más duras contra Rusia“, recuerda Remchukov.

“Al final de su mandato, mucha gente estaba decepcionada con su presidencia”.

Por eso, ocho años después -al menos públicamente-, los funcionarios rusos se muestran más cautos ante la perspectiva de un segundo mandato de Trump.

BBC: Vladimir Zhirinovsky en la Duma, el parlamento ruso.

El presidente Vladimir Putin incluso ha salido a respaldar a la candidata del Partido Demócrata, aunque ese “respaldo” fue ampliamente interpretado como una broma del Kremlin (o un troleo del Kremlin).

Putin afirmó que le gustaba la risa “contagiosa” de Kamala Harris.

Pero no hace falta ser un experto en política para comprender que, en la campaña electoral, lo que garantiza una sonrisa en la cara de Putin es lo que ha estado diciendo Trump, no Harris.

Por ejemplo, las críticas de Trump a la magnitud de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, su aparente reticencia a culpar a Putin de la invasión rusa a gran escala y, durante el debate presidencial, su negativa a decir si quiere que Ucrania gane la guerra.

Por el contrario, Kamala Harris ha defendido que el apoyo a Ucrania es de “interés estratégico” para Estados Unidos y se ha referido a Putin como “un dictador asesino”.

No es que la televisión estatal rusa haya sido especialmente elogiosa con ella. Hace unas semanas, uno de los presentadores de noticias más mordaces de Rusia despreció por completo las habilidades políticas de Harris. Sugirió que estaría mejor presentando un programa de cocina.

Resultado ajustado

Hay otro posible resultado que puede convenir al Kremlin: unas elecciones muy ajustadas, seguidas de un resultado impugnado. Unos Estados Unidos consumidos por el caos, la confusión y la confrontación postelectorales tendrían menos tiempo para centrarse en los asuntos exteriores, entre ellos la guerra en Ucrania.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se agriaron con Barack Obama, empeoraron con Donald Trump y, en palabras del embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, recientemente fallecido, se están “desmoronando” con Joe Biden.

Washington echa toda la culpa a Moscú

Apenas ocho meses después de que Putin y Biden se reunieran en una cumbre en Ginebra, el líder del Kremlin ordenó la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El gobierno Biden no sólo impuso un tsunami de sanciones a Rusia, sino que la ayuda militar estadounidense ha sido crucial para ayudar a Kiev a sobrevivir a más de dos años y medio de guerra contra Rusia.

Entre el armamento avanzado que Estados Unidos ha suministrado a Ucrania se encuentran los tanques Abrams y los sistemas de cohetes HIMARS.

Cuesta creer ahora que hubo un tiempo, no hace tanto, en que Rusia y Estados Unidos se comprometieron a trabajar como socios para reforzar la seguridad mundial.

A finales de la década de 1980, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov formaron una pareja geopolítica para reducir drásticamente los arsenales nucleares de sus respectivos países.

Si había algo con lo que Reagan parecía disfrutar tanto como con el desarme nuclear era recitando proverbios rusos a Gorbachov en ruso mal hablado (“Nunca compres 132 botellas de champán a menos que estés seguro de que merece la pena celebrarlo” habría sido uno bueno).

Getty Images: Reagan y Gorbachov en 1987.

En 1991, las primeras damas de la URSS y Estados Unidos, Raisa Gorbachova y Barbara Bush, inauguraron en Moscú un insólito monumento: una madre pato con ocho patitos.

Era una réplica de una escultura de los Jardines Públicos de Boston y se presentó en Moscú como símbolo de la amistad entre los niños soviéticos y estadounidenses.

Todavía hoy es popular entre los moscovitas. Los rusos acuden en masa al parque Novodevichy para posar con los pájaros de bronce, aunque pocos visitantes conocen la historia de la “diplomacia del pato” de la superpotencia.

Entre la “desaparición” y la “amistad”

Como las propias relaciones ruso-estadounidenses, los patos han sufrido algunos reveses. En una ocasión algunos de ellos fueron robados y tuvieron que ser reemplazados.

Me dirijo al pato real moscovita y sus patitos para averiguar qué piensan los rusos de Estados Unidos y de las elecciones estadounidenses.

“Quiero que Estados Unidos desaparezca”, dice Igor, un pescador furioso que pesca en un estanque cercano. “Ha iniciado muchas guerras en el mundo. Estados Unidos era nuestro enemigo en la época soviética y lo sigue siendo. No importa quién sea presidente”.

Getty Images: Raisa Gorbachova y Barbara Bush inauguraron en Moscú el monumento de los patos en 1991.

Estados Unidos es el eterno enemigo de Rusia: esa es una visión del mundo que se refleja a menudo en los medios de comunicación estatales. ¿Está Igor tan enfadado porque se informa por la televisión rusa? O quizá sea porque no ha pescado mucho.

La mayoría de la gente con la que hablo no considera a Estados Unidos como un adversario malvado.

“Estoy a favor de la paz y la amistad”, dice Svetlana. “Pero mi amigo de Estados Unidos tiene miedo de llamarme. Quizá allí no haya libertad de expresión. O, tal vez, sea aquí en Rusia donde no hay libertad de expresión. No lo sé”.

“Nuestros países y nuestros dos pueblos deberían ser amigos”, dice Nikita, “sin guerras y sin competir por ver quién tiene más misiles. Yo prefiero a Trump. Cuando él fue presidente no hubo grandes guerras”.

A pesar de las diferencias entre Rusia y Estados Unidos, hay algo que ambos países tienen en común: siempre han sido gobernados por presidentes varones.

¿Piensan los rusos que eso va a cambiar?

“Creo que sería estupendo que una mujer llegara a la presidencia“, dice Marina.

“Me encantaría votar a una mujer presidenta aquí [en Rusia]. No digo que sería mejor o peor. Pero sería diferente”.

