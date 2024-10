Hombre de Nueva Jersey gana $500,000 comprando juguetes LEGO

Un hombre de Nueva Jersey, Shane O’Farrell, logró obtener una impresionante ganancia de $500,000 en solo dos años al invertir en kits de LEGO.

A pesar de que muchas personas no consideran los juguetes como una opción de inversión, O’Farrell ha demostrado que es posible obtener grandes beneficios al coleccionarlos.

O’Farrell, originario de Irlanda, creció jugando con el set Fort Legoredo, sin imaginar que estos juguetes se convertirían en valiosos objetos de colección.

Al darse cuenta del aumento en el valor de ciertos sets de LEGO, decidió comenzar a comprar y revender modelos populares en línea.

Según declaró al New York Post: “Comencé a invertir en acciones y me di cuenta de que el 8% que ganaba al año en el mercado de valores no me llevaría a donde quería ir. Tomaría décadas”.

En los últimos dos años, O’Farrell ha capitalizado el mercado de reventa de LEGO, que presenta un incremento anual del 11%, superando así las tasas de retorno de acciones, bonos y oro.

Un ejemplo de su éxito es el modelo del casco del piloto TIE de Star Wars, que compró a $60 antes de ser retirado en 2021.

O’Farrell logró venderlo por $350 apenas un año y medio después, lo que representa un retorno del 400% de su inversión.

La creciente demanda de juguetes antiguos y discontinuados ha contribuido a este auge en el valor de los sets de LEGO.

Muchos de los niños que jugaban con estos juguetes ahora tienen entre 30 y 40 años, lo que los motiva a coleccionar piezas de su infancia.

Además, la política de LEGO de no repetir colecciones antiguas ha limitado la disponibilidad de ciertos sets, aumentando su valor en el mercado de segunda mano.

Por último, el experto en inversiones destaca que los sets de LEGO están infravalorados en el mercado primario debido a la política de precios basada en el costo de producción de los plásticos.

O’Farrell enfatiza que la inversión en juguetes como LEGO no solo es una forma de entretenimiento, sino también una estrategia viable para generar ingresos adicionales mientras mantiene un empleo a tiempo completo.

