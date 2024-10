Lanzan en NYC ‘Navegador de Asistencia para el Pago Inicial’

El pasado 18 de octubre, el Centro para Vecindarios de la Ciudad de Nueva York (CNYCN) lanzó un Navegador de Asistencia para el Pago Inicial, el primero de su tipo.

Esta herramienta gratuita en línea, financiada por Bank of America con subvenciones por un total de $625,000, ayudará a que la asistencia para el pago inicial sea más fácil de obtener y la propiedad de una vivienda asequible sea más accesible para los neoyorquinos de ingresos bajos y moderados. El Navegador de Asistencia para el Pago Inicial es un sitio gratuito y de acceso público.

“Cuando los neoyorquinos están sentados en la mesa de su cocina tratando de decidir si tienen una verdadera oportunidad de convertirse en propietarios de una vivienda, el primer obstáculo que deben superar es si pueden afrontar el pago inicial”, dijo Christie Peale, CEO y directora ejecutiva del Center for NYC Neighborhoods, agregando que gracias a la financiación de Bank of America, “el nuevo Down Payment Assistance Navigator cubrirá esta necesidad y equipará a los posibles compradores de vivienda con el conocimiento y los recursos para identificar y adquirir una subvención o préstamo, lo que puede convertir sus sueños de ser propietarios de una vivienda en realidad”.

El Down Payment Assistance Navigator funciona haciendo seis preguntas simples a los posibles compradores de vivienda. En función de las respuestas, el sitio web ofrece una lista personalizada de programas de asistencia para el pago inicial para los que califica el comprador de vivienda y enviará esos recursos por correo electrónico al usuario y a un asesor de confianza, si se lo solicita. La aplicación alienta a los usuarios a optimizar el impacto del Navegador de asistencia para el pago inicial al llevar los resultados a un asesor de vivienda que puede ayudarlos a completar las solicitudes de programas específicos y ayudarlos a obtener asistencia para el pago inicial, de acuerdo con las mejores prácticas del Centro para el éxito de los propietarios de viviendas.

Para acceder al Navegador de asistencia para el pago inicial de CNYCN, puede visitar dpan.cnycn.org.