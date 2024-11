Cazzu revela que se enteró de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en redes sociales: “No mientan sobre mí” 

La cantante argentina Cazzu habló a corazón abierto, por primera vez, sobre la forma en la que finalizó su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, las secuelas de la misma y la manera en la que se enteró del posterior romance entre el intérprete de 25 años y Ángela Aguilar.

Durante su reciente participación en el programa argentino LUZU TV, la intérprete de 30 años comenzó hablando sobre diversos aspectos de su carrera y vida personal como sus inicios dentro de la música así como la manera en la que ha transitado por la maternidad tras el nacimiento de su hija Inti en septiembre de 2023.

Christian Nodal y Cazzu dieron la bienvenida a Inti el 14 de septiembre de 2023. Crédito: Mezcalent

En un momento de la conversación, y a raíz de la pregunta de una de las presentadoras respecto al momento en el que pone “límites”, la intérprete de “Nena Trampa” comenzó a narrar la manera en la que se llevó a cabo su rompimiento con Christian Nodal, refutando totalmente la versión de Ángela Aguilar, actual esposa del mexicano, quien mencionó en una entrevista previa al medio ABC News que todos “los involucrados” tenían conocimiento sobre su romance.

Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, y cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Cazzu – Cantante

Incluso, y de acuerdo con Cazzu, previo a su rompimiento, le preguntó a Nodal si existía “alguien más”, a lo que el cantante respondió, supuestamente, que no: “Existió la pregunta, ‘¿hay alguien más?’, la respuesta fue no”.

Cazzu revela que Christian Nodal llevaba una “doble vida”

Posterior a su primera declaración, la artista sudamericana también mencionó que, tras su ruptura con el intérprete de “Botella tras Botella”, y luego de que Christian y Ángela anunciaran su relación solo unas semanas después, se enteró del romance entre los cantantes como “todo el mundo”.

Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, a través de redes y cosas. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces, entonces primero pensé que no era, resultó que sí” Cazzu – Cantante

En la misma conversación, Cazzu reveló que por lo dicho por la hija de Pepe Aguilar, asegurando que no sabía de su relación con Nodal como ella lo dijo, la puso a pensar sobre que su ex pareja llevaba una “doble vida” a sus espaldas.

Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo que eso no es cierto, no tenía conocimiento, quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quién sabe qué situación, si yo embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una historia mucho peor” Cazzu – Cantante

Cazzu pide a Nodal y Aguilar que la “dejen en paz”

A lo anterior, Cazzu alzó la voz respecto a su bienestar y paz mental, revelando que solo busca estar tranquila por lo que no quiere que hablen más de ella: “Yo quisiera estar en paz, así como yo dejé que las cosas fluyeran, me gustaría que me quitaran de en medio, el cometido quizá este amor que querían vivir ya está, ya está cumplido. Hubo un casamiento, hubo todo lo que tenía que ver para un amor. En esta ecuación yo ya no tengo ningún espacio y me gustaría que ya no se hable”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido vistos juntos en diversos shows del cantante. Crédito: The EA Agency | Mezcalent

En la recta final de su entrevista, Cazzu también hizo un llamado para no involucrar a su hija Inti en esta serie de noticias y rumores, además de lanzar un mensaje a Nodal y Aguilar para que la dejen fuera de sus polémicas: “No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos”.

Finalmente, la argentina señaló que su participación en el programa LUZU TV será la única ocasión en la que hable sobre esta situación con la finalidad de trabajar y centrarse en Inti.

