LeBron James pide votar por la demócrata Kamala Harris

El astro del deporte de Estados Unidos, LeBron James, una de las principales estrellas de la NBA pidió este jueves el voto por la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris.

“¿De qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos y mi familia y en cómo crecerán, la elección es clara para mí. ¡VOTA POR KAMALA HARRIS!”, publicó en X junto con un video que comienza con una broma racista del comediante Tony Hinchcliffe e incluye fragmentos de audio del expresidente Donald Trump.

El mensaje acompaña un video en el que se intercalan comentarios insultantes o racistas de Trump con imágenes históricas del movimiento por los derechos civiles o más actuales de personas migradas.

Uno de los cortes de Trump, de 1989, iba dirigido a los ‘Cinco de Central Park’, cinco hombres latinos y negros condenados injustamente cuando eran adolescentes en un caso de violación a una mujer contra los que el magnate lideró una campaña mediática.

“Por supuesto que detesto a estas personas, y odiémoslos todos porque tal vez el odio sea lo que necesitamos”, dijo Trump, que nunca se ha disculpado, sobre esos jóvenes.

James cierra el video con el mensaje “el odio nos hace retroceder”.

Entre sus cuentas de Instagram y X, James compartió el video y el respaldo a más de 200 millones de seguidores combinados.

El apoyo público de James a cinco días de las elecciones llega en un momento clave para los demócratas, que temen estar perdiendo votos entre los varones afroamericanos, hasta ahora muy fieles al partido.

James no es ajeno a desempeñar un papel en la política presidencial, habiendo formado el grupo More Than a Vote en 2020 en respuesta a la agitación racial y el ajuste de cuentas tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor. More Than A Vote trabajó con un grupo independiente de derechos electorales para luchar contra la supresión de votantes.

En 2024, la estrella de la WNBA Nneka Ogwumike asumió el liderazgo de la organización sin fines de lucro, que cambió su enfoque hacia las libertades de las mujeres.

James apoyó a Joe Biden durante las elecciones de 2020 y a Hillary Clinton en 2016.

