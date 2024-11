Siete de cada 10 estadounidenses se siente “ansioso” por las elecciones: encuesta

A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una encuesta revela que casi 7 de cada 10 estadounidenses enfrentan la recta final de la campaña con una mezcla de frustración y ansiedad.

La encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, publicada este jueves, muestra que un 69% de los adultos en el país se sienten “frustrados” y “ansiosos” ante el actual ciclo electoral, evidenciando la alta carga emocional de una contienda que ha sido especialmente polarizante.

Según el informe, aproximadamente el 75% de los ciudadanos expresa un interés elevado en la carrera presidencial, aunque solo el 36% se describe “entusiasmado” con los resultados venideros.

La competencia electoral, marcada por la decisión del presidente Biden de no postularse para un segundo mandato y los recientes atentados contra la vida del expresidente Donald Trump, se ha intensificado en los últimos días.

Con los candidatos Kamala Harris y Trump en sus esfuerzos finales, el enfoque está en convencer a los votantes en estados clave donde la diferencia de intención de voto es mínima.

De hecho, el promedio de encuestas de The Hill y Decision Desk HQ sitúa a Harris con una leve ventaja de 48,3 % sobre el 47,7 % de Trump, lo que añade mayor presión a ambos equipos de campaña.

Los demócratas, más ansiosos

Las cifras de la encuesta AP-NORC también reflejan cómo el clima electoral impacta emocionalmente a los votantes según su afiliación política.

Entre los demócratas, el 80% reporta ansiedad ante el proceso, un leve incremento frente al 75% que expresó la misma emoción en la elección anterior de 2020.

Los republicanos también experimentan un aumento en esta tendencia, con dos tercios sintiéndose ansiosos, en comparación con el 60 %que lo manifestó en 2020.

En cuanto a los independientes, aproximadamente la mitad afirma sentirse ansiosa, manteniéndose en niveles similares a los registrados en el ciclo pasado.

Con las emociones a flor de piel, la recta final de esta campaña presidencial promete mantenerse tensa, dejando poco margen para la apatía entre un electorado que se enfrenta a una de las elecciones más inciertas y polarizadas de la historia reciente.

La encuesta de AP-NORC, realizada entre el 24 y el 28 de octubre con una muestra de 1.233 adultos en Estados Unidos, presenta un margen de error de 3,6 puntos porcentuales.

