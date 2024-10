Villano de “Sed de Venganza”, Carlos Torres, asegura tenerle pánico a los cocodrilos

El actor colombiano Carlos Torres comparte el detrás de cámaras de su personaje “Gabriel” en la telenovela “Sed de Venganza” (Telemundo), nueva serie al aire en Estados Unidos, donde sufrió su pánico por los cocodrilos y aprendió que lo más duro es cuando ves que ya no puedes hacer nada.

¿Cuál fue el mayor reto de tu personaje?

Con “Gabriel” el reto, cuando estaba en la creación del personaje, no tenía claro cuál era su propósito en la vida, por qué se portaba de esta manera, por qué se dejaba manipular, por qué actuaba de la forma que actúa.

“Y pues, al final descubrimos que es eso, es un personaje simplemente inestable, por la forma como lo crió su padre, porque lo ha subestimado toda la vida, porque de una otra forma, sin querer, lo ha hecho un hombre inseguro, un hombre con una personalidad débil; por otro lado, tiene un tema de una impotencia sexual, que le suma también a esa inseguridad y es lo que van a ver los televidentes.

“No es un personaje que esté claro, es un personaje que va a traerles sorpresas todo el tiempo durante la historia”.

¿Cuál es la moraleja de tu personaje?

Lo más duro cuando terminas en una situación que no quieres, es pensar en que ya no puedes hacer nada, ¿no? Pu… Ya no puedo hacer nada. Y creo que eso es lo que te da más duro.

“Eso me lo dijo un director grabando las últimas escenas y la moraleja es esa, o sea, por estar pensando en el futuro y en lo que piensen los demás, nunca se preocupó por lo que pensaba él. Sanar su parte interior por estar mostrando la exterior”.

Detrás de cámaras nunca olvidará el pánico que le tiene a los cocodrilos. “Recuerdo una escena que nos tocó grabar en un lago en Miami y yo estaba paniqueado y muerto del susto, pues porque en Miami uno siempre ve que el tema de los cocodrilos y los caimanes en los lagos, abundan.

“Entonces, ahí tenemos una escena entre los dos en un kayak, y terminamos en el agua y tal y yo estaba muerto del susto con ¡que saliera un cocodrilo! Pero bueno, efectivamente, Telemundo, muy profesional y todo el equipo tenía todo bajo control y todo salió muy bien”.

