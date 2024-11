Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu

El cantante Christian Nodal dio la cara para defenderse y también a su esposa, Ángela Aguilar, poco después de que su ex pareja, Cazzu, hablara públicamente por primera vez sobre su ruptura, donde la argentina salió a desmentir las declaraciones que Ángela Aguilar hizo en las que aseguraba que Cazzu ya sabía sobre la relación de ella con su ahora esposo.

Ante la entrevista que ofreció Cazzu, Nodal realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos, negando rotundamente haber sido infiel y defendiendo a su actual esposa, Ángela Aguilar y asegurando que tiene pruebas de que la trapera estaba enterada de su relación con Ángela.

“Yo le dije a Julieta que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas. Sale el comunicado y al día sale la foto (de Ángela conmigo)“, expuso Nodal.

De la versión sobre su rompimiento con Cazzu, madre de su única hija, Inti, Nodal afirmó que nunca le fue infiel.

“Me da mucha tristeza, coraje e incomodidad estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay. Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona”, agregó

“Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia de todo eso, tiene una gravedad muy grande, el insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones, algo muy grave y feo. Hay que cuidar muy bien las historias. Yo seré muchas cosas, pero infiel no. Es difícil y es incómodo”, afirmó el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos”.

También aprovechó para defender a Aguilar de los señalamientos en contra luego de su polémica y repentina boda.

“De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, y mucho menos lo que insinúan. Jamás fue mi amante. Hicieron una novela de puras teorías y cosas estúpidas. El ‘fan de su relación’… Nunca hubo un ‘fan de su relación’“, contó Nodal.

Haz click en la publicación

¿Qué dijo Cazzu de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Anteriormente, la integrante de la dinastía Aguilar había afirmado que todos los involucrados, incluida su familia y Nodal, se encontraban en paz porque “a nadie le rompieron el corazón” y ellos tenían la “conciencia tranquila“. Por esta razón, Cazzu salió a desmentirla.

“Hace unos meses pasé por una separación bastante conflictiva y muy pública que se tornó en un universo paralelo. Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque no me parecía lo correcto”.

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, y que yo estaba en pleno conocimiento, y cómo se sugiere que yo formo parte de un ‘plan’, lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira“, dijo Cazzu en el programa PLP, de LuzuTV.

Cazzu, de 30 años, expresó el dolor que dichas declaraciones le han causado a ella y su familia, y cómo ha lidiado con su duelo.

“He soportado en silencio, un silencio que es un silencio público, porque de puertas para adentro fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente, y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio. En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba”, comentó la ahora madre soltera.

Sigue leyendo:

· Christian Nodal recibe premio Raza Trailblazer Award de la Fundación Harvard

· Christian Nodal vuelve a los escenarios junto a Ángela Aguilar tras hospitalización

· Christian Nodal arremete contra los que dicen que no felicitó a su hija Inti en su cumpleaños