Marco Verde revela el peso con el que debutaría como profesional

El boxeador mexicano Marco Verde se encuentra en medio de un fuerte predicamento sobre tomar la decisión de mantenerse como peleador amateur para el próximo ciclo olímpico a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o el de aceptar la oferta de convertirse en profesional con el apoyo de Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y quien espera impulsar a la joven promesa azteca a una marca nunca antes vista.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el ganador de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024 se encuentra a la espera de saber si el boxeo seguirá formando parte del programa olímpico para Los Ángeles 2028 y así poder tomar la decisión de cara a sus próximos años; esto también se debe a que muchos conocedores le han impulsado a dar el salto al profesional por su gran capacidad de combate.

“Estoy esperando, al final estoy esperando. El próximo año ya se va a saber de mi debut, cuándo voy a debutar, pero sí estoy esperando qué va a pasar con Los Ángeles 2028, si aún va a estar el boxeo”, expresó.

Un detalle importante es que el propio Marco Verde sostuvo que tras conversar con Eddy Reynoso se determinó que ya no da para el peso súper welter, por lo que estarían pensando en colocarlo dentro de las 160 libras para poder iniciar su camino profesional y de ahí poder ir aumentando hasta donde se sienta mucho más cómodo dentro del cuadrilátero.

“Al final estaba decidiendo si súper welter, pero creo que es un peso que ya no doy. Así que me iría a medio, es el peso que me interesa ahorita, pero igual lo voy a checar con mi entrenador, con mi papá, para ver a qué vamos a ir, pero al final creo que sería medio y ¿qué fecha? Creo que el otro año ya es cuando van a saber”, resaltó.

Para finalizar Marco Verde aseguró que tanto él como su equipo están conscientes que deben ir paso a paso y no apresurarse para poder brillar en esta nueva categoría debido a que se enfrentará contra los mejores peleadores del planeta.

“Tengo mi papá, tengo ahí el mejor ejemplo, pero sí he hablado con otros boxeadores y sí hay un cambio (del amateur al profesional), pero al final se hacen las cosas bien y no te apresuras. Tienes que ir paso a paso, eso lo he aprendido, y por ser medallista no es que ya vaya a ir por un título mundial en la primera pelea, tengo que ir paso a paso y de ahí me voy a forjar”, concluyó Verde.

