Incendio de cinco alarmas en Manhattan dejó a decenas de residentes devastados y desamparados

Un incendio de cinco alarmas arrasó un edificio de apartamentos de Manhattan, dejando a más de 40 inquilinos desplazados, devastados y desamparados.

Los vecinos y propietarios de negocios cercanos ahora se encuentran luchando para hacer frente al siniestro luego de que el edificio de seis pisos ubicado en Hamilton Heights estallara en llamas el viernes en la tarde, dejándolos sin un hogar al que regresar y sin sus pertenencias personales, a la vez que se cuestionan cómo podrán recuperarse de este desastre.

“Lo perdí todo, lo más importante, mis medicamentos. Me alegro de no haber muerto en el incendio, pero si paso uno o dos días sin mis medicamentos, espero no morir por eso”, expresó Teresa Yiu, de 70 años, una residente que tenía 45 años en su apartamento de tres habitaciones que compartía con su familia y su esposo asmático.

Yiu, que padece de diabetes y no tiene insulina, señaló que es la segunda vez que el edificio se prende en llamas. Ahora tiene miedo de quedarse sin hogar luego de que su familia abandone el hotel en el que se alojaron de manera temporal tras el incendio de cinco alarmas.

“Tengo 70 años. Solo quiero vivir en paz, no con este estrés”, manifestó.

Aproximadamente más de 200 oficiales bomberiles respondieron al gran incendio en West 145th Street entre Broadway y Amsterdam Avenue poco después de las 2:40 p.m. que dejó a cinco civiles y cuatro bomberos heridos, uno de los cuales resulto herido de gravedad al caer 40 pies desde una ventana del quinto piso mientras luchaba con el fuego.

Asimismo, se espera que el rescatista, que cayó por un pozo detrás del edificio, sobreviva, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Las autoridades neoyorquinas expresaron que todavía no saben qué causó las llamaradas, ya que los residentes sospechan que fue una batería de litio iniciara el fuego.

Devastated residents left destitute after a five-alarm fire destroyed Manhattan apartment building: ‘I lost everything’ https://t.co/X2AaTGmTT4 pic.twitter.com/DaSDlXxNnX — New York Post (@nypost) November 3, 2024

Un integrante del personal del edificio indicó que el “el 95% de los incendios que atendemos, eso es lo que los causa”, y añadió que la administración debe “prohibirlos”.

La dueña de Assana Hair Braiding and Beauty Salon, que se está en un edificio contiguo, se encontraba atendiendo a sus clientes cuando su negocio se empezó a incendiar de manera casi inmediata y sufrió graves daños durante el siniestro. Había inaugurado su salón tan solo nueve meses atrás.

“¿Cómo puedo reconstruir? No puedo. Perdí toda mi inversión, todo, todo. Todo está dañado”, expresó. “Estoy sufriendo. No sé qué voy a hacer”.

En este momento, el Boys and Girls Club de Harlem está proporcionando ropa a las familias sin hogar y pidiendo donaciones de la comunidad para brindar apoyo adicional.

“Estos son nuestros vecinos y estamos aquí para apoyarlos en todo lo que podamos”, manifestó la directora ejecutiva Sharon Joseph.

“Estamos aceptando donaciones y les daremos a las familias ropa para mantenerlas abrigadas y estamos desesperados por personas que quieran hacer donaciones a las familias, pero como miembros de esta comunidad, estamos aquí, estas son nuestras familias, nuestros hijos y queremos hacer todo lo posible para apoyarlos”.

Sigue leyendo: