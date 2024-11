Trump llama a Harris una “persona corrupta” y a Biden un “pobre estúpido”

El expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, llamó este domingo a la vicepresidenta Kamala Harris una “persona corrupta” y al presidente Joe Biden “un pobre estúpido”.

“Todo es corrupción. Ella es corrupta. Es una persona corrupta. Me estoy presentando contra una persona totalmente corrupta”, dijo a los asistentes a un mitin en el estado clave de Pensilvania esta mañana, según recogió NBC News.

“Y en realidad no me estoy presentando contra ella. Me estoy presentando contra una maquinaria corrupta llamada el Partido Demócrata”, añadió.

Posteriormente, el expresidente aseguró que Harris y el Partido Demócrata le “arrebataron” la candidatura al presidente Biden “como si fueran caramelos de un bebé”.

“Estoy siendo desagradable con ella porque, ¿sabes qué? Ella es realmente mala. No debería haber sido elegida. No obtuvo votos. Se supone que esto es una democracia”, dijo Trump. “Se supone que es justo. Y le arrebataron las elecciones a este pobre estúpido”.

Teorías conspirativas

Durante su mitin en Pensilvania, Trump difundió teorías conspirativas y falsedades sobre las papeletas de voto por correo en Lancaster.

“En Lancaster encontraron 2,600 papeletas, todas escritas por la misma mano. En otras palabras, la misma caligrafía, la misma mano, todo igual“, aseveró el exmandatario frente a sus seguidores.

“Todo lo hizo la misma pluma, exactamente la misma pluma. Y luego dicen: ‘Bueno, este es un teórico de la conspiración’. Es algo terrible lo que le ha pasado a nuestro país”, añadió.

No obstante, de acuerdo con NBC News, Trump parecía referirse a un caso en el condado de Lancaster, donde los funcionarios descubrieron 2,500 formularios de registro de votantes que parecían ser fraudulentos. Sin embargo, no se trataba de papeletas de votación, como aseveró Trump.

Por otra parte, el candidato presidencial republicano dijo que no debería haber abandonado la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, cuando Biden prestó juramento tras ganar las elecciones.

“El día que me fui, no debería haberme ido. Quiero decir, honestamente, porque lo hicimos, lo hicimos tan bien”, aseveró.

