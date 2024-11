Diga no a las “Propuestas 2-6” que aparecen detrás de la boleta en NY

Hay mucho en juego en esta temporada electoral, con decisiones críticas en toda la boleta. Atrás de la boleta se esconden cinco propuestas específicas de la ciudad de Nueva York, cada una con un lenguaje deliberadamente engañoso para ocultar una toma de poder por parte de la Administración Adams. Las propuestas 2 a 6 reescribirían la Carta de la ciudad de Nueva York, debilitando los controles y contrapesos y otorgando al alcalde una autoridad sin precedentes, de una manera que es particularmente amenazante para los inmigrantes, los latinos y otras comunidades de color.

Esta toma de poder comenzó en el verano cuando el alcalde Eric Adams reunió apresuradamente una Comisión de Revisión de la Carta llena de sus aliados. A diferencia de otros procesos de revisión de la Carta que han durado hasta un año, este proceso simulado celebró audiencias poco publicitadas y presentó cinco preguntas en la boleta en solo dos meses. Esta falta de transparencia y participación pública hace que estas medidas sean las revisiones de la Carta más antidemocráticas que Nueva York ha visto en las últimas dos décadas.

Más importante aún, aunque están guiadas por un lenguaje engañoso, si se aprueban, estas propuestas dañarán a nuestras comunidades. La Propuesta 2 amplía la autoridad del Departamento de Saneamiento para imponer sanciones, lo que afecta a las pequeñas empresas, incluidos los vendedores ambulantes latinos que ya enfrentan permisos discriminatorios.

La Propuesta 3 retrasa los plazos presupuestarios, restringe la revisión pública y le da al alcalde más control sobre los recortes a los servicios críticos para las comunidades latinas, como las escuelas, el preescolar y las bibliotecas.

La Propuesta 4 socava el poder del Concejo Municipal al darle al alcalde y al Departamento de Policía de Nueva York una mayor influencia sobre el proceso legislativo, lo que les permite detener la legislación de transparencia policial y evadir la rendición de cuentas por la mala conducta de los oficiales.

Si bien la Comisión de la Carta afirma que la Propuesta 5 se alinea con las recomendaciones sobre el proceso de planificación de capital de la ciudad del Contralor de la Ciudad, el Contralor dijo que esto es una mentira y que la propuesta no mejora la transparencia ni el proceso de planificación.

La Propuesta 6, una colección de medidas no relacionadas, afirma engañosamente apoyar a las empresas propiedad de minorías y mujeres, pero, en realidad, crearía barreras adicionales sin beneficios tangibles.

Para las comunidades inmigrantes y latinas, que enriquecen la economía y la cultura de la ciudad de Nueva York, estos cambios significarían menos recursos, mayor criminalización, menor transparencia y menos vías para una participación significativa en las decisiones que afectan a nuestros vecindarios y familias.

Estas propuestas no benefician a nadie más que al alcalde y sus aliados más cercanos. Con Adams y varios de sus aliados enfrentando investigaciones federales, todos los neoyorquinos deberían estar en contra de darle más poder sin control.

Para proteger a nuestras comunidades de estas apropiaciones furtivas de poder, debemos rechazar las Proposiciones 2 a 6, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. No permita que el lenguaje engañoso del alcalde lo engañe para que entregue el poder que pertenece a los neoyorquinos. Defienda la democracia, la transparencia y nuestra comunidad votando NO a las Proposiciones 2 a 6.

Alexa Avilés es concejal del Distrito 38, y Loyda Colón es Directora Ejecutiva del Comité de Justicia