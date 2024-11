El músico Quincy Jones murió a los 91 años

Este lunes en la madrugada se ha confirmado la muerte del músico estadounidense Quincy Jones a los 91 años. La muerte del compositor y productor fue confirmada por su familia.

A través de un comunicado compartido a medios de comunicación, su agente Arnold Robinson y la familia informaron que Jones murió en su hogar en Bel Air, California.

El comunicado decía. “Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”.

Quincy es considerado uno de los más importantes productores en la historia del pop, se encargó de ‘Thiller’ de Michael Jackson y otros de sus éxitos. Además, como compositor estuvo a cargo de bandas sonoras para cine y televisión que han sido premiadas.

El músico también fue colaborador de otros músicos como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles, entre otros.

Se debe destacar que Quincy también se encargó de dirigir y producir una de las reuniones de artistas más importantes de la historia: la canción ‘We Are the World’ en 1985. Esta canción reunió a grandes estrellas como Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Bob Dylan y Bruce Springsteen.