Marcelo tras su salida del Fluminense: “La verdad, como el sol, siempre saldrá”

El brasileño Marcelo, exjugador del Real Madrid, rompió su silencio tras rescindir su contrato con el Fluminense después del desagradable incidente con el técnico Mano Menezes en el partido ante Grémio.

Mano Menezes iba a introducir un doble cambio en el minuto 89. El técnico iba a dar alguna instrucción a Marcelo y fue cuando el exjugador del Real Madrid dijo alguna frase (“no me hables, ni me toques que es todo para la hinchada”) que no gustó nada a Menezes. El entrenador se encaró con él y le llegó a empujar para mandar de nuevo a Marcelo al banquillo.

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión. Cuando entras, entras para cerrar el partido, no hay forma de evitarlo. Así que, cuando pones a un jugador en los últimos minutos, le dices que tiene que cerrar el partido. El jugador lo sabe. Pero lo resolveremos internamente”, explicó en rueda de prensa Mano Menezes.

Posteriormente el Fluminense anunció la rescisión del contrato de Marcelo tras un acuerdo mutuo entre ambas partes.

Respuesta de Marcelo

Marcelo utilizó sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre su abrupta salida del Fluminense por su incidente con Mano Menezes.

“Viví una etapa magnífica. Hace casi dos años decidí regresar, motivado por el vínculo sentimental que tengo con el club. Participé de momentos inolvidables, como ganar la primera Libertadores del Fluminense. Mi nombre quedará inmortalizado en el renovado Marcelo Vieira. Estadio, el lugar donde entrenan nuestros jóvenes todos los días. Quiero agradecer a mi esposa y a mis hijos por estar siempre a mi lado y por todo el sacrificio que hicieron por mí y agradezco a todos los que hicieron único este momento. Presidente, empleados y compañeros también agradezco a los Tricolores por su apoyo. Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón”, compartió el ex del Real Madrid.

“La verdad, como el sol, siempre saldrá”, sentenció en Instagram el futbolista de 36 años.

