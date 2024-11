Karim Benzema señala que Mbappé no juega en su posición con el Real Madrid

Kylian Mbappé fue el fichaje estrella del Real Madrid en este verano. Sin embargo el astro francés sigue sin mostrar su mejor versión con el equipo blanco y aunque lleva ocho goles en 14 partidos, han caído algunas críticas con respecto a su rendimiento.

Ante esta situación Karim Benzema, compatriota de Mbappé y exjugador del Real Madrid, señaló las razones por las que el joven delantero no está rindiendo con forme a lo que había venido mostrando con PSG y su selección.

Para el delantero de 36 años el principal problema de Mbappé está siendo la posición en la que juega actualmente. Pues afirma que él “no es un 9”, pero que debe adaptarse a su nuevo rol.

“El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro. Cada vez que juega con Francia de ‘9’ no está bien, no es su posición“, señaló Benzema en una entrevista para El Chiringuito.

Mbappé lleva seis tantos en LaLiga de España. Crédito: AP

Benzema además dejó claro que Mbappé no puede ser movido a su posición natural (por la banda izquierda) pues ahí juega Vinícius. Por lo que debe adaptarse a su nuevo rol y olvidarse de jugar por la banda.

“El problema es que en la izquierda hay otro futbolista que está a su mismo nivel y a Vini no le puedes poner en la derecha o de delantero centro, donde marca diferencias es en la izquierda. A ver cómo hace eso Ancelotti”, resaltó el ganador del Balón de Oro en 2022.

El francés además dejó claro que no cree que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, mueva a Vinícius de la banda por darle espacio a Mbappé. “No creo que Ancelotti vaya a mover a Vinícius, es el mejor del mundo ahora mismo en esa posición. Mbappé tiene que meter en su cabeza que tiene que ser un ‘9’ y olvidarse de la izquierda. Ha sido muy bueno en la izquierda y ahora tienes que serlo en otro sitio”.

Por último también aprovechó para aconsejar a Mbappé a llevar esta situación. “Él sabe que hay mucha presión en el Real Madrid. No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar. Tiene que aprender a vivir eso. Se tiene que meter esa presión. Cada partido es nuevo y hay que meter goles, le han traído para eso y tiene nivel para ello”, cerró Benzema.

Sigue leyendo:

Kylian Mbappé habría intentado comprar el Mónaco

Ligue 1 ordenó al PSG pagar $60 millones de dólares a Mbappé

Cuatro detenidos en España por “campaña de odio” hacia Vinícius Jr. en redes sociales