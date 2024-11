Mujer murió salvando a su amigo en incendio provocado en Queens, Nueva York

Edward Jacobs (35) y Anastasia Ettienne (33), conocida como “Star”, murieron en un incendio en Queens (NYC) que según la policía fue provocado por un pirómano.

El fuego estalló en un desordenado garaje de dos pisos ubicado detrás de una casa privada en 91st Ave. cerca de 175th St., alrededor de las 6:35 a.m. del sábado. Sesenta bomberos respondieron a la emergencia y lograron controlar las llamas a las 7:30 a.m.

Ettienne había escapado inicialmente de las llamas, pero regresó adentro para despertar a su amigo Jacobs que estaba dormido y quedó atrapada porque el fuego rápidamente se salió de control, dijo al Daily News un hombre que también se encontraba en el garaje cuando, según él, alguien entró y provocó el incendió. Añadió que él y Jacobs habían estado viviendo ilegalmente en el garaje de dos pisos y Ettienne estaba allí de visita.

Ayer la policía dijo que ambas muertes han sido declaradas homicidios. NYPD está investigando la hipótesis de que el incendio fue provocado por una mujer vinculada a Jacobs. Su nombre no ha sido revelado.

“Estaba en la casa”, dijo otro hombre no identificado que vive en el 1er piso de la casa frente a donde comenzó el incendio. “Todos fueron a la parte de atrás [al garaje] para intentar sacarlos y no pudieron. No tuvimos oportunidad. El fuego era demasiado grande para entrar”.

“Estaba durmiendo y de repente me desperté. Escuché a alguien gritar: ‘¡Salgan! ¡Salgan!’”, recordó Faim Shorom, de 28 años, quien también vive en la casa frente al garaje, en el 2do piso. “Miré hacia afuera. Vi mucho humo saliendo del garaje”.

La familia de Ettienne inició una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de su funeral.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado una mujer murió en el hospital tras ser rescatada gravemente herida en un incendio en un edificio de apartamentos en El Bronx (NYC).

En septiembre dos mujeres mayores murieron en un fuego que además dejó a varias personas sin hogar en Paterson, Nueva Jersey. A fines de agosto una pareja se declaró culpable en relación con un incendio que mató a dos hermanas en una lujosa casa de alquiler vacacional en The Hamptons, Long Island (NY) en 2022.

También ese mes un anciano latino de 77 años murió al quemarse su hogar en Long Island. En junio una madre y su hijo perecieron al incendiarse su hogar en New Rochelle (NY).

A finales de mayo una mujer de 65 años fue arrestada como sospechosa de provocar un incendio que acabó con la vida de su novio en Brooklyn (NYC). También ese mes NYPD determinó que Marie Helene Michaud, bisabuela inmigrante de 96 años, fue víctima de un homicidio porque el incendio que acabó con su vida en Queens (NYC) fue provocado. Un vecino dijo que la tragedia comenzó con la quema intencional de un colchón.

En septiembre de 2023 un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque ella terminó la relación sin su consentimiento.