Pepe Gámez se siente “bendecido” por su regreso a Telemundo

Pepe Gámez está de vuelta en Telemundo tras su exitosa participación en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’. El actor mexicano, que se destacó como uno de los concursantes más queridos de esa edición, comenzó a grabar semanas atrás la nueva serie de la cadena, titulada La jefa, en la que compartirá créditos con la actriz Fabiola Guajardo.

“Me siento muy bendecido, muy contento, una gran producción, increíbles compañeros y con este personaje feliz, realizado, agradecido porque estoy investigando mucho, tiene una corporalidad muy especial que ya pronto van a poder ver y pues trabajando, despertando temprano y poniendo el corazón en el set como debe ser”, dijo a Telemundo.

Durante su reciente aparición en el programa En casa con Telemundo, Gámez brindó detalles sobre su rol en esta emocionante producción, que se espera estrenar el próximo año. El actor, que interpretará a un personaje del lado “bueno”, cuenta con el apoyo total de su novia Madison Anderson en esta nueva etapa de su carrera.

“He contado con el apoyo de mi mujer en todo momento con mi carrera. Me siento sumamente bendecido de haberla encontrado en esta vida y me ha apoyado muchísimo. (Ella)está muy feliz haciendo lo suyo, está trabajando mucho, viajando mucho, qué pasarelas, que proyectos, que si los eventos de misses, pero me apoya con todo su corazón”, agregó.

Además, con más de 700 mil seguidores en Instagram, Gámez fue interrogado sobre su próxima boda, recordando que la pareja se comprometió en mayo de este año. La expectativa crece tanto por su nueva serie como por los futuros planes de la pareja.

“Estamos tratando de cuadrar el mejor momento para que podamos tener una boda del significado que ella quiere en la vida y creo que nos estamos tomando el tiempo correcto”, mencionó frente a las cámaras de Telemundo sobre el paso que dará en su relación.

Sigue leyendo:

· Pepison: Pepe Gámez y Madison Anderson se comprometieron en Grecia

· Pepe Gámez y Madison Anderson derrochan amor y felicidad con varias fotos navideñas

· Pepe Gámez y Madison Anderson reaparecen y hablan de su amor