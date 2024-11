SNAP ahora dará hasta $2,500 de beneficios a una persona

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) actualizó sus límites de ingresos y montos de beneficios a partir del 1 de octubre de 2024.

Este cambio, parte de un ajuste anual por costo de vida, tiene como objetivo mantener el programa alineado con la inflación y hacerlo más accesible para una mayor cantidad de personas.

SNAP es una herramienta vital para quienes enfrentan inseguridad alimentaria en Estados Unidos, ofreciendo apoyo esencial para la compra de alimentos nutritivos.

Además de las personas y familias de bajos ingresos, los estudiantes elegibles también pueden solicitar ayuda si cumplen con criterios específicos.

Aumento en los límites de ingresos para calificar a SNAP

Con los recientes cambios, el límite de ingresos mensual para que una persona soltera califique para recibir beneficios de SNAP ahora es de $2,510, un aumento notable en comparación con años anteriores.

Esta modificación afecta directamente a estudiantes y otros grupos que anteriormente no cumplían con el umbral de ingresos para recibir asistencia.

Según Julia Morrill, directora del Programa de Necesidades Básicas de la Universidad de Oregón, este límite más alto ha abierto nuevas oportunidades para estudiantes que anteriormente ganaban apenas por encima del antiguo límite de aproximadamente $1,500 mensuales.

Los estudiantes que estén inscritos en seis o más créditos de pregrado o cinco de posgrado, y que cumplan con una condición adicional, ahora pueden acceder más fácilmente a SNAP.

¿Qué se puede comprar con los beneficios de SNAP?

Los beneficios de SNAP están destinados a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Estos beneficios pueden utilizarse en la mayoría de las tiendas de comestibles para adquirir frutas, verduras, carne, pescado, pan, cereales y otros productos esenciales.

Sin embargo, hay limitaciones: no se pueden comprar artículos como tabaco, alcohol, medicamentos, suplementos o productos no alimenticios. Además, no se pueden adquirir alimentos calientes o preparados con los beneficios de SNAP.

Para muchos estudiantes, la asistencia de SNAP es un recurso valioso que les permite ampliar sus opciones de alimentos nutritivos.

Cómo solicitar SNAP como estudiante

Solicitar beneficios de SNAP puede parecer complicado al principio, especialmente por los requisitos de documentación.

Los estudiantes pueden iniciar su solicitud en el sitio web del Departamento de Servicios Humanos de Oregón o visitando una de sus oficinas.

Después de enviar la solicitud, se requiere una entrevista con un trabajador social del Departamento de Servicios Humanos, la cual puede realizarse en persona o por teléfono.

El equipo del Programa de Necesidades Básicas de la Universidad de Oregón, dirigido por Morrill, ofrece apoyo a los estudiantes durante el proceso de solicitud, guiándolos sobre la documentación necesaria y aclarando dudas sobre los formularios.

Aunque el equipo no puede completar las solicitudes en nombre de los estudiantes, su orientación facilita el acceso a estos beneficios.

