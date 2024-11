Raúl González habla de un gran desamor que tuvo

Raúl González, reconocido conductor de la televisión hispana y co-presentador del programa “Despierta América” en Univision, ha mantenido su vida privada, especialmente sus relaciones amorosas, bajo un estricto nivel de privacidad y discreción. A pesar de su carisma y popularidad, jamás ha revelado detalles sobre una posible pareja, lo que ha intrigado a muchos de sus seguidores.

“A mí en este equipo la única persona que a mí me ha visto llorar por amor se llama Karla Martínez. Le tuve que contar todo, ahí aprendí que el corazón dolía. Lo hice muy mal porque yo, lo digo públicamente, empecé a beber”, expresó frente a las cámaras de Univision. El venezolano aprovechó para agregar que: “Dije esto no puede ser, esto no está bien, esta no es la manera correcta, el amor propio primero. Pero a mí me dolió el alma. El corazón duele“, dijo en una de las más recientes emisiones del canal.

Con casi medio millón de seguidores en Instagram, el conductor venezolano lleva su vida personal en un ámbito íntimo y reservado, pero en una reciente emisión del programa, también se hicieron otras interesantes revelaciones sobre el amor. Su compañero Jomari Goyso sorprendió a la audiencia al confesar que nunca ha sufrido por cuestiones amorosas.

“Yo es que no he sufrido nunca de amor, o sea como que pienso que me amo tanto que no sufro“, dijo el presentador Jomari, quien además siempre ha preferido reservarse los detalles de su vida sentimental para no dar temas de conversación a los medios de comunicación sobre ese aspecto.

Por otro lado, el chef Yisus compartió su perspectiva sobre el desamor, comentando que para él ha sido efectivo mantener la mente ocupada tras una decepción amorosa. Estos testimonios reflejan diferentes formas de enfrentar las complicaciones emocionales en las relaciones.

“Yo creo que manteniéndose activo siempre, como que ocupado y ocupando la mente, es la mejor manera“, reveló el chef venezolano, quien hace poco se separó de su esposa, con quien aparentemente habría quedado en buenos términos.

